Morelos presentó su oferta turística a agencias especializadas

En congruencia con la política impulsada por la gobernadora Margarita González Saravia para consolidar un turismo con mayor bienestar y prosperidad compartida de Morelos, representantes del Consejo Nacional de Exportadores de Servicios Turísticos (CONEXSTUR) y de empresas especializadas en turismo receptivo visitaron el estado de Morelos, con el objetivo de fortalecer la promoción y comercialización del destino en mercados internacionales como Europa, Estados Unidos, Canadá y Sudamérica.

La comitiva fue encabezada por Birgit Grund, presidenta de CONEXSTUR y socia de Native Trails México, organización que agrupa a empresas tour operadoras receptivas dedicadas a promover los destinos mexicanos en el extranjero, fortaleciendo el vínculo entre la oferta turística de Morelos y los principales mercados emisores internacionales.

El secretario de Turismo, Daniel Altafi Valladares, destacó que este tipo de acciones permite que quienes diseñan y comercializan viajes conozcan de primera mano la oferta turística del estado:

“Queremos que cada experiencia vivida por las y los operadores se convierta en una oportunidad para que más visitantes descubran Morelos, permanezcan más tiempo en el estado y generen beneficios para nuestras comunidades y prestadores de servicios turísticos”, expresó.

Las y los participantes conocieron alrededor los atractivos y experiencias vinculadas con el patrimonio cultural, el turismo comunitario, la gastronomía, la naturaleza, el bienestar y el hospedaje. El itinerario incluyó visitas a la Zona Arqueológica de Xochicalco, Jardines de México, Las Estacas, los exconventos de Zacualpan de Amilpas, Yecapixtla y Tepoztlán, además de experiencias de temazcal, cocina tradicional y contemporánea, así como talleres de cartonería, jardinería, café y elaboración de cecina.

Participaron representantes de Encuentro T, Julia Tours, Marcelletti, Native Trails, Mexico Finder, SAT México, Viajes de Gala y Medio Trotamundos, entre otras empresas vinculadas con la operación turística internacional, quienes establecieron vínculos con prestadoras y prestadores de servicios del estado para ampliar la integración de productos morelenses en su oferta comercial.