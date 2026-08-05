Puebla fortalece atención a mujeres con las Casas Carmen Serdán

Puebla fortalece atención a mujeres con las Casas Carmen Cerdán

El gobierno de Puebla destacó los avances del programa Casas Carmen Serdán, una estrategia enfocada en la atención integral de mujeres víctimas de violencia, al tiempo que informó que mantendrá el diálogo con grupos de motociclistas para revisar algunos puntos de la reforma a la Ley de Movilidad.

Durante una conferencia de prensa, el gobernador señaló que las Casas Carmen Serdán se han convertido en uno de los programas más importantes de la administración, ya que acercan servicios de justicia, atención psicológica, asesoría jurídica y refugio temporal a mujeres que enfrentan situaciones de violencia.

Las autoridades explicaron que anteriormente muchas mujeres tenían que trasladarse hasta la ciudad de Puebla para presentar una denuncia, lo que dificultaba el acceso a la justicia, especialmente para quienes viven en municipios alejados. Con este nuevo modelo se busca descentralizar los servicios y llevarlos directamente a las diferentes regiones del estado.

Actualmente existen 24 centros en funcionamiento y próximamente se abrirán más sedes con el objetivo de ampliar la cobertura. La meta es contar con un espacio de este tipo en cada una de las 31 microrregiones de Puebla.

La Fiscalía General del Estado informó que estos centros han brindado más de 200 mil servicios y han atendido a más de 30 mil personas. Además, se han otorgado miles de medidas de protección para mujeres en riesgo y se han realizado decenas de miles de consultas psicológicas, asesorías legales y actividades de trabajo social.

La coordinadora del programa explicó que las Casas Carmen Serdán no solo reciben denuncias, sino que también ofrecen talleres de capacitación, programas de emprendimiento, alfabetización digital y bolsas de trabajo para ayudar a que las mujeres logren independencia económica.

Puebla fortalece atención a mujeres con las Casas Carmen Cerdán

Uno de los servicios más importantes es el albergue temporal, donde las mujeres pueden permanecer junto con sus hijas e hijos cuando su integridad física está en riesgo. De acuerdo con las autoridades, estos espacios permiten que las víctimas tengan un lugar seguro mientras continúan los procesos legales y reciben apoyo emocional.

Durante la conferencia también se informó que el estado ha registrado una disminución en los casos de feminicidio. Sin embargo, las autoridades señalaron que podría aumentar el número de denuncias por violencia familiar, lo cual consideran positivo porque significa que las mujeres están denunciando desde las primeras agresiones y no hasta que la violencia llega a niveles extremos.

La Fiscalía explicó que la violencia familiar continúa siendo el principal antecedente de los feminicidios y reiteró que la prevención es una de las principales herramientas para reducir este delito.

Otro de los temas abordados fue la atención a mujeres indígenas y migrantes. Se informó que en algunos municipios ya se cuenta con traductores de lenguas originarias y que existe coordinación con instituciones para brindar apoyo cuando sea necesario. Además, el gobierno estatal trabaja en un proyecto para ofrecer asesoría jurídica y psicológica a poblanas que viven en Estados Unidos mediante atención a distancia.

En otro tema, el gobernador habló sobre la reunión sostenida con representantes de motociclistas para analizar la reciente reforma relacionada con el uso de motocicletas.

Explicó que los integrantes de este sector manifestaron su desacuerdo con la colocación de hologramas en los cascos y propusieron que estos distintivos se instalen directamente en las motocicletas. Ante esta petición, el mandatario informó que se suspendió temporalmente la entrega de los engomados mientras se realizan mesas técnicas de análisis entre el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y representantes de los motociclistas.

El gobernador aseguró que el objetivo de la reforma no es criminalizar a quienes utilizan motocicleta como medio de transporte, sino fortalecer las medidas de seguridad y combatir los delitos que se cometen utilizando este tipo de vehículos.

También reiteró que el diálogo será la principal herramienta para alcanzar acuerdos y mejorar la legislación, por lo que confió en que las propuestas presentadas serán analizadas antes de tomar una decisión definitiva.

Finalmente, el mandatario destacó que Puebla ha registrado crecimiento económico y turístico durante su administración. Señaló que el estado pasó del sexto al cuarto lugar entre los más visitados del país y aseguró que continuarán las inversiones en infraestructura, pavimentación de calles y proyectos de movilidad para impulsar el desarrollo de la entidad.