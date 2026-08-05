Realizarán Feria de Regreso a Clases 2026 en Tlalnepantla del 14 al 16 de agosto

Con el objetivo de disminuir el impacto económico en la familias que representa el regresó a clases, los tres órdenes de gobierno presentaron en el municipio Tlalnepantla de Baz la Feria de Regreso a Clases 2026 encabezada por la Profeco del 14 al 16 de agosto s en la estación San Rafael del Tren Suburbano

En este evento se podrá encontrar descuentos, servicios gratuitos y orientación para miles de familias que podrán adquirir útiles escolares, uniformes, mochilas, calzado, papelería y equipo de computo.

Entre los servicios disponibles se podrá acceder al registro del IMSS Bienestar y a la expedición de certificados médicos escolares; igualmente, estará disponible el registro para la incorporación al programa Leche del bienestar y venta del producto.

Por parte de la Profeco se impartirán talleres gratuitos de tecnologías domésticas y se distribuirá la Guía de Regreso a Clases además de la edición especial de la Revista del Consumidor edición agosto.