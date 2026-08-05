Senadora Olga Sosa exhorta dejar atrás las peleas internas entre morenistas en Tamaulipas

La senadora Olga Patricia Sosa Ruiz

La senadora Olga Patricia Sosa Ruiz reconoció que existen tensiones entre militantes del partido, pero pidió poner un alto al “golpeteo” para llegar con unidad a la próxima contienda.

La legisladora admitió que, al tratarse del partido que actualmente gobierna el país, es natural que exista competencia por los espacios de representación. Sin embargo, consideró que esas diferencias deben resolverse antes del inicio del proceso electoral y sin afectar la cohesión del movimiento.

En ese sentido, explicó que desde la dirigencia nacional se ha insistido en fortalecer los mecanismos internos para que las futuras candidaturas recaigan en personas con trayectoria, arraigo y trabajo cercano a la ciudadanía, evitando las descalificaciones entre los propios militantes.

“Lo que se pide es que no haya golpeteo entre los mismos morenistas, que sean personas trabajadoras, cercanas al pueblo y que el pueblo los refrende”, expresó la senadora.

Mantener unidad del movimiento

Durante su posicionamiento, Sosa Ruiz recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que Morena llega fortalecido al proceso electoral 2026-2027. No obstante, afirmó que será fundamental conservar la unidad interna para impedir que factores externos provoquen divisiones dentro del partido.

La legisladora también reconoció que al interior del movimiento existen autocríticas y temas que deben atenderse, aunque insistió en que esas diferencias deben resolverse con respeto y conforme a los estatutos del partido.

“No se vale dar patadas debajo de la mesa entre morenistas”, advirtió.

La senadora señaló que algunos integrantes de Morena ya realizan actividades con miras a las elecciones de 2027 e incluso pensando en 2028, aunque subrayó que el principal desafío será mantener la cohesión del partido durante ese proceso.

Finalmente, sostuvo que el objetivo es que Morena llegue fortalecido a los próximos comicios con candidaturas respaldadas por el trabajo territorial, la cercanía con la población y el cumplimiento de las reglas internas, dejando de lado las confrontaciones entre integrantes del propio movimiento.