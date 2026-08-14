Acusan a Cabeza de Vaca de vínculos con empresa relacionada con huachicol en Reynosa

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, acusó al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de haber tenido relación con empresas que actualmente son señaladas por actividades relacionadas con el huachicol en la entidad.

El legislador afirmó que el exmandatario panista habría iniciado el negocio ilegal relacionado con el procesamiento, producción y trasiego de hidrocarburos en Tamaulipas. Como parte de sus señalamientos, mencionó a la empresa Maytrack S.A de C.V., propietaria del terreno en Reynosa donde autoridades federales aseguraron millones de litros de combustible.

Gutiérrez Luna sostuvo que Maytrack recibió contratos del Gobierno de Tamaulipas durante los años 2017, 2018 y 2019, cunado Cabeza de Vaca se encontraba al frente de la adminsitración estatal.

De acuerdo a la información presentada por el diputado, los contratos entregados a la empresa durante este periodo tuvieron un valor aproximado de 208 millones de pesos.

El legislador mostró documentos con los que, aseguró, busca respaldar sus acusaciones. De acuerdo con su explicación, los contratos estaban relacionados principalmente con trabajos de pavimentación, conservación y rehabilitación de calles y caminos en municipios como San Fernando, Camargo y Mier.

Gutiérrez Luna también señaló a Reynaldo Garza Gómez, quien durante la administración de Cabeza de Vaca ocupó el cargo de subsecretario de Obras Públicas, como una persona relacionada con la empresa y con el exgobernador.

Estos señalamientos se realizaron después de un operativo de fuerzas federales en un inmueble ubicado en los lotes 2 y 19 de Quinta Campestre Las Magnolias, en Reynosa.

El pasado 21 de julio de 2026, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó sobre el aseguramiento de 3 millones 769 mil litros de hidrocarburo en ese lugar.

Durante el operativo también fueron asegurados 13 tractocamiones con autotanques, 11 contenedores de acero y siete tanques verticales de almacenamiento.

Las autoridades federales localizaron además ocho motobombas, tres generadores de energía eléctrica, una caja seca, un remolque tipo plataforma, seis equipos de cómputo, tres cámaras de videovigilancia, dos antenas de internet y un vehículo.

El aseguramiento formó parte de las acciones realizadas por el Gabinete de Seguridad Nacional para combatir actividades relacionadas con el robo y almacenamiento ilegal de combustibles.

De acuerdo con los señalamientos del vicepresidente de la Cámara de Diputados, los antecedentes de Maytrack como contratista del Gobierno de Tamaulipas durante la administración de Cabeza de Vaca son un elemento que debe ser considerado para investigar la relación de la empresa con las operaciones detectadas en Reynosa.

Hasta el momento, las acusaciones expuestas por Gutiérrez Luna corresponden a señalamientos políticos y deberán ser acreditadas por las autoridades competentes mediante las investigaciones correspondientes.

El caso se suma a otros operativos realizados durante 2026 en Reynosa. Entre el 29 de marzo y el 22 de julio, el Gabinete de Seguridad reportó cuatro intervenciones en ese municipio, en las que fueron asegurados alrededor de 7 millones 313 mil 500 litros de hidrocarburos.

En estas acciones también fueron decomisados tanques, autotanques, tractocamiones, motobombas, generadores, tuberías, equipos de videovigilancia y herramientas informáticas.

La cantidad de combustible y el equipo encontrado en los diferentes operativos muestran la dimensión de las instalaciones utilizadas para el almacenamiento y movimiento de hidrocarburos.

Reynosa es considerada una zona estratégica para el comercio y transporte de mercancías debido a su ubicación en la frontera con Estados Unidos. El municipio cuenta con cruces fronterizos, carreteras que conectan con otras ciudades del noreste y una importante circulación de vehículos de carga.

La presencia de parques industriales y zonas destinadas al almacenamiento de mercancías también convierten a la región en un punto relevante para las actividades logísticas.

Ante estos hechos, las autoridades federales mantienen operativos para detectar instalaciones y vehículos relacionados con el almacenamiento y traslado ilegal de hidrocarburos.

El señalamiento de Gutiérrez Luna coloca nuevamente bajo atención la administración de Cabeza de Vaca y los contratos otorgados durante su gobierno, aunque corresponderá a las autoridades determinar si existió alguna relación entre esos contratos y las operaciones ilegales descubiertas recientemente en Reynosa.