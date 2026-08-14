Puebla se prepara para ser epicentro cultural con el Festival Frecuencias 2026

Puebla busca consolidarse como uno de los principales puntos culturales de México con una agenda que combina tradiciones, música, arte y nuevas propuestas para las familias y jóvenes, informó que la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza.

Durante la presentación del Festival Frecuencias 2026, la funcionaria federal destacó que este evento forma parte del Circuito Nacional de Festivales por la Paz y se realizará este sábado 15 de agosto en la Plaza de la Victoria, ubicada en la Zona de los Fuertes.

El festival comenzará a las 16:00 horas y contará con la participación de DJ de reconocimiento internacional, entre ellos Toz, Toy Selectah y DJ Snake. La entrada será gratuita y se espera una asitencia aproximada de 110 mil personas.

Claudia Curiel explicó que los conciertos de música electrónica suelen tener precios elevados, por lo que llevar este tipo de espectáculos Claudia Curiel explicó que los conciertos de música electrónica suelen tener precios elevados, por lo que llevar este tipo de espectáculos de manera gratuita permite que más jóvenes tengan acceso a actividades culturales y de entretenimiento.

La secretaria de Cultura señaló que el objetivo también es recuperar los espacios públicos, fomentar la convivencia entre las familias y ofrecer alternativas para las juventudes. Agregó que el Circuito Nacional de Festivales por la Paz contempla la realización de 150 conciertos en diferentes partes del país.

Como ejemplo de la importancia económica de este tipo de eventos, mencionó que un concierto del DJ Martin Garrix en Veracruz generó una derrama económica de alrededor de 400 millones de pesos.

Además, informó que existe un proyecto para realizar un concierto masivo de Año Nuevo en Puebla, aunque los detalles serán dados a conocer posteriormente.

La funcionaria federal también destacó la colaboración entre el Gobierno de México y el Gobierno de Puebla para desarrollar una agenda cultural conjunta. Entre los proyectos se encuentra la realización de un gran festival de música y artes escénicas con la participación de talento nacional e internacional.

La intención es aprovechar los teatros, espacios públicos y la infraestructura cultural de Puebla para atraer actividades y visitantes de diferentes partes del país y del extranjero.

Como parte de esta agenda, también se prevé para noviembre un encuentro de la Brigada para Leer en Libertad, acompañado del Gran Remate de Libros, con el objetivo de acercar publicaciones de distintas regiones del país a los habitantes de Puebla.

Curiel de Icaza informó que la Secretaría de Cultura federal ha realizado hasta el momento 87 festivales en el país, con una atención cercana a 4.5 millones de jóvenes. Además, estos eventos han llegado a 35 de los 61 municipios considerados prioritarios dentro del programa Territorios de Paz.

Dicho programa busca utilizar la educación, la cultura, el deporte y el trabajo como herramientas para fortalecer la seguridad y la convivencia social.

En Puebla, la Secretaría de Cultura federal tiene presencia en 93 municipios y participa en 77 programas, con una inversión cercana a los 80 millones de pesos.

Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta Mier señaló que la cultura y el arte son importantes para la transformación social. Explicó que mediante el Programa de Obra Comunitaria se han rehabilitado Casas de Cultura, bibliotecas y espacios al aire libre en diferentes municipios.

Entre los lugares atendidos se encuentran Tecali de Herrera, Amozoc y Quecholac, además de teatros ubicados en Teziutlán, Zacatlán y Huauchinango.

El gobernador adelantó que 2027 será considerado como el Renacimiento de la Cultura en Puebla, con acciones dirigidas a fortalecer la cultura comunitaria, recuperar espacios y apoyar a artistas y creadores locales.