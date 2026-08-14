En marcha Asambleas informativas de Morena en Playa Del Carmen; Farid Rentería presente

Rafael Marín y Farid Rentería en una asamblea

Como lo establece el proceso interno de Morena, los aspirantes a la coordinación estatal y municipal de Playa del Carmen en Quintana Roo, Rafael Marín Mollinedo y Farid Rentería, respectivamente realizaron una asamblea informativa en defensa de la soberanía nacional y de respaldo al proyecto que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.

El mensaje central corrió a cargo de Marín Mollinedo, fundador y referente histórico de la izquierda en el sureste mexicano, quien hizo un repaso de los años en que consolidar el movimiento en Quintana Roo implicaba recorrer colonias y municipios , muchas veces en condiciones adversas.

Insistió en que la cercanía con la gente y la justicia social se mantienen como la brújula del proyecto en la entidad.

A la asamblea también se sumaron mensajes alineados con la visión que a nivel nacional ha impulsado el vice coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar como uno de los principales articuladores de la 4T, en sintonía con el llamado a la unidad del movimiento.

Colectivos sociales, bases comunitarias y estructuras territoriales completas se hicieron presentes para respaldar el proyecto de Farid Rentería quien busca convertirse en el coordinador municipal de Morena en Playa del Carmen rumbo a las elecciones del próximo año.

Hace una semanas, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del partido, Citlalli Hernández Mora, informó que Morena aplazó para septiembre la convocatoria para presidentes municipales, , diputados federales y locales.

Los aspirantes a los diferentes cargos en disputa están obligados a realizar Asambleas Informativas en defensa de la Soberanía, según se comprometieron a la hora de su registro.

Farid Rentería se ha posicionado de cara a la convocatoria que se lanzará en septiembre próximo por encima de perfiles como el regidor Orlando Muñoz o Majo Osorio, e incluso se le compara ya con la propia presidenta municipal en funciones, Estefanía Mercado, a quien varios de los asistentes ven como una alcalde que no logró capitalizar políticamente el respaldo social con el que llegó.

La asamblea cerró con un llamado a mantener la organización y el trabajo en territorio para refrendar el triunfo de Morena en ese municipio.