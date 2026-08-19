Andrés Mijes exige a Samuel García concluir obras en Nuevo León

Andrés Mijes

El alcalde de Escobedo, Nuevo León Andrés Mijes, llamó al gobernador de Nuevo León, Samuel García, a concluir las obras de infraestructura que continúan en proceso y cuestionó el anuncio sobre un avance de 80 por ciento en los trabajos del Metro.

“Gobernador, póngase serio. El supuesto 80 por ciento de la obra del Metro que usted anuncia no es terminar”, afirmó Mijes, quien aseguró que una obra inconclusa representa un pendiente para la población.

El presidente municipal subrayó que existen diversos proyectos que, desde su perspectiva, permanecen sin concluir, entre ellos el Metro, la carretera Interserrana, puentes y el Parque del Agua.

A estos pendientes, añadió que se suma una deuda que supera los 100 mil millones de pesos y que será heredada por la actual administración estatal.

Ante este escenario, Mijes planteó como propuesta concluir las obras que ya comenzaron antes de emprender nuevos proyectos.

“Yo propongo algo muy norteño, terminar lo que empezamos y cumplir lo que prometemos. Menos ‘ya casi’ y más ‘ya quedó’”, expresó.

El alcalde hizo un llamado a impulsar una agenda conjunta para Nuevo León, en la que participen empresas, familias, universidades, así como los sectores del campo y la ciudad.

La Crónica de Hoy 2026