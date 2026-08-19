COPARMEX destaca seguridad y crecimiento económico de Coahuila

Coahuila fue reconocido por representantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Nacional como uno de los estados con mejores condiciones para la inversión y el desarrollo empresarial en México.

El reconocimiento se realizó durante la celebración por el 90 aniversario de COPARMEX Coahuila Sureste, donde empresarios y representantes de la sociedad civil destacaron la seguridad, la paz laboral y la estabilidad económica que existen en la entidad.

Durante el evento, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, señaló que el trabajo conjunto entre ciudadanos, empresas y gobierno ha permitido fortalecer al estado.

El mandatario estatal felicitó a COPARMEX Coahuila Sureste por sus 90 años y destacó la importancia de continuar trabajando en equipo para mantener el crecimiento de la entidad.

Uno de los principales puntos señalados durante la celebración fue la seguridad, considerada como una de las fortalezas de Coahuila para atraer inversiones. Los empresarios señalaron que un estado seguro genera confianza tanto para las compañías que buscan instalarse como para las familias y trabajadores.

De acuerdo con los datos presentados durante el encuentro, Coahuila se encuentra entre los estados con mejores condiciones de seguridad del país. Además, tres de sus ciudades, Piedras Negras, Saltillo y Torreón, se encuentran entre las más seguras de México.

Otro aspecto destacado fue la paz laboral. Coahuila cuenta con 31 años sin huelgas, situación que, según los representantes empresariales, refleja la coordinación entre trabajadores, empresas y autoridades.

Esta estabilidad permite que las compañías tengan mayor confianza para establecer proyectos de largo plazo, crecer y generar empleos. Para COPARMEX, la seguridad y la estabilidad laboral son elementos importantes para mantener la llegada de nuevas inversiones.

Los resultados económicos también muestran el crecimiento de Coahuila. Entre 2024 y 2026 se han confirmado 201 inversiones, con un monto de 172 mil 522.8 millones de pesos. Estas inversiones representan la creación de 78 mil 519 empleos directos.

Tan solo durante 2026, hasta el 6 de agosto, se confirmaron 31 nuevas inversiones por 19 mil 759.5 millones de pesos, las cuales permitirán generar 12 mil 291 empleos directos.

Durante el encuentro también se reconoció la importancia de Coahuila en diferentes sectores industriales. El estado destaca principalmente en la producción de vehículos y autopartes, tanto de modelos tradicionales como eléctricos.

Además, Coahuila ocupa el primer lugar nacional en exportaciones de equipo de transporte y el segundo lugar en exportaciones totales, lo que demuestra la importancia de la entidad dentro de la economía mexicana.

El presidente nacional de COPARMEX, Juan José Sierra Álvarez, destacó la importancia de mantener la colaboración entre empresarios y autoridades para conservar las condiciones que han permitido el crecimiento económico de Coahuila.

También se resaltaron programas y acuerdos como el Pacto Coahuila, así como diferentes estrategias relacionadas con capacitación, reconversión laboral y diversificación económica.

COPARMEX Coahuila Sureste fue fundada en 1936 y durante nueve décadas ha participado en el desarrollo empresarial de la región. Su aniversario representa también un momento para reconocer el trabajo realizado entre el sector privado y las autoridades.

Finalmente, los representantes de COPARMEX Nacional señalaron que Coahuila cuenta con elementos importantes para continuar atrayendo inversiones y generando empleos. La seguridad, la paz laboral y la estabilidad económica fueron considerados factores fundamentales para mantener la confianza de las empresas.

Con estos resultados, Coahuila busca continuar fortaleciendo su economía y mantener su posición como uno de los estados más atractivos de México para la instalación y crecimiento de nuevas empresas.