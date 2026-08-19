Cruz Pérez destaca avances en Ciudad Juárez

Cruz Pérez Cuellar

El presidente municipal de Ciudad Juárez con licencia, Cruz Pérez Cuellar, resaltó una reducción de más de 40 por ciento en los homicidios dolosos registrados entre julio de 2025 y julio de 2026, resultado que atribuyó a la coordinación con el gobierno federal y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Pérez Cuellar indicó que estos resultados en materia de seguridad deben extenderse al resto del estado de Chihuahua.

Como parte de las acciones implementadas en Ciudad Juárez, el funcionario puntualizó que la infraestructura de vigilancia cuenta actualmente el municipio, está integrada por 3 mil 15 cámaras, 553 puntos de monitoreo y 18 arcos lectores.

El edil enfatizó que la ciudad avanzó del quinto al lugar 25 entre las ciudades consideradas más inseguras del mundo, siendo parte de los indicadores que, según su administración, reflejan una mejora en materia de seguridad.

En infraestructura urbana, Pérez Cuéllar informó sobre la ejecución de más de 552 obras mediante el presupuesto participativo, mecanismo que permite a los habitantes decidir qué proyectos deben realizarse con recursos públicos.

A estas acciones se suman la intervención de 404 calles y la rehabilitación de casi tres millones de metros cuadrados de vialidades.

Otro de los rubros destacados por el alcalde fue el apoyo a estudiantes, con la entrega de más de 9 mil 800 becas universitarias, dirigidas a jóvenes para afianzar la continuidad de sus estudios.

Asimismo, Pérez Cuéllar apuntó que la construcción del Distribuidor Talamás Camandari, obra que, de acuerdo con las estimaciones de su administración, logrará reducir en más de 40 minutos diarios los tiempos de traslado de miles de personas.

El alcalde aseguró que estos resultados forman parte de las acciones emprendidas durante su gestión en materia de seguridad, infraestructura, movilidad, participación ciudadana y apoyo a las juventudes.

La Crónica de Hoy 2026