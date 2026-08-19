Yeraldine Bonilla atestigua cambio de mando en la Cuarta Región Naval de Sinaloa

La gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, asistió este miércoles 19 de agosto a la ceremonia de entrega-recepción del mando de armas de la Cuarta Región Naval, realizada en el puerto de Mazatlán.

Durante el evento, el vicealmirante Martín Felipe de Jesús Santillán Murillo asumió oficialmente el cargo como nuevo comandante de la Cuarta Región Naval. La ceremonia contó con la presencia de autoridades civiles, militares y navales.

La gobernadora acudió como invitada de honor y estuvo acompañada por José Manuel Salinas, jefe de Operaciones Navales, quien acudió en representación del secretario de Marina, almirante Raymundo Morales Ángeles. También estuvo presente Alejandro Vargas González, comandante de la Tercera Región Militar.

Después de la toma de protesta, Yeraldine Bonilla dio la bienvenida al nuevo comandante y señaló que el Gobierno de Sinaloa continuará trabajando de manera coordinada con la Secretaría de Marina para atender las necesidades de la población.

La mandataria estatal destacó que Santillán Murillo participará en las mesas de seguridad que se realizan diariamente en Sinaloa. Explicó que se busca mantener y reforzar los trabajos que ya se realizan entre las diferentes instituciones encargadas de la seguridad.

Por su parte, el nuevo comandante de la Cuarta Región Naval aseguró que continuará trabajando por la seguridad de Sinaloa y de México. También señaló que uno de sus principales compromisos será fortalecer la vigilancia marítima en el Pacífico mexicano.

Santillán Murillo afirmó que la Secretaría de Marina tiene el compromiso de servir a la población y de trabajar junto con las autoridades de los tres niveles de gobierno. Además, expresó que se mantendrá la coordinación para enfrentar los problemas de seguridad y apoyar a la ciudadanía cuando sea necesario.

El nuevo comandante cuenta con 42 años de servicio en las Fuerzas Armadas. Es originario de Mazatlán, Sinaloa, y tiene formación como ingeniero en Ciencias Navales. También cuenta con una maestría en Administración Naval y otra en Administración Militar para la Seguridad Interior y Defensa Nacional.

A lo largo de su carrera dentro de la Armada de México ha ocupado diferentes cargos relacionados con el mando, operaciones, inteligencia y educación naval. También ha participado en actividades de búsqueda y rescate marítimo y en operaciones de carácter nacional e internacional.

Entre sus anteriores responsabilidades se encuentran el cargo de segundo comandante de diferentes buques de la Armada de México, comandante de una patrulla costera y comandante de la estación de búsqueda y rescate de Puerto Vallarta.

Además, fue designado como agregado naval adjunto en el Reino Unido e Irlanda del Norte y participó ante la Organización Marítima Internacional en temas relacionados con el ámbito marítimo.

Antes de asumir su nuevo cargo, Santillán Murillo también se desempeñó como jefe de Estado Mayor de la Primera y Cuarta Región Naval, comandante del Sector Naval de Puerto Cortés y comandante de la 22 Zona Naval.

La ceremonia se realizó en las instalaciones de la Cuarta Región Naval, en Mazatlán. Al evento también asistieron las alcaldesas de Mazatlán y Culiacán, Minerva Osuna Zavala y Ana Miriam Ramos, respectivamente.

De igual manera estuvieron presentes Sinuhé Téllez López, secretario de Seguridad Pública estatal, y Julices Julián Tadeo, coordinador estatal de la Guardia Nacional en Sinaloa, además de otras autoridades civiles, navales y militares.