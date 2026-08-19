Veracruz prohibirá celulares en escuelas de nivel básico

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, anunció que los teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos serán prohibidos en las escuelas de educación básica del estado, desde preescolar hasta secundaria.

La medida fue dada a conocer este miércoles 19 de agosto durante una ceremonia de entrega de mobiliario y útiles escolares realizada en la sierra de Zongolica. La gobernadora explicó que próximamente se publicará una normativa para establecer las reglas que deberán seguir las escuelas.

De acuerdo con el anuncio, la prohibición aplicará para estudiantes de kínder, primaria y secundaria. Los maestros serán los encargados de vigilar que los alumnos cumplan con esta disposición dentro de los planteles educativos.

Nahle señaló que también se pedirá la participación de madres y padres de familia para evitar que los estudiantes lleven celulares a las escuelas. La intención, explicó, es que los menores tengan una mayor convivencia con sus compañeros y puedan concentrarse mejor durante las clases.

La gobernadora consideró que durante los recreos los estudiantes deben aprovechar el tiempo para jugar, convivir, practicar algún deporte y realizar actividades físicas, en lugar de permanecer utilizando teléfonos celulares.

“En el recreo queremos que jueguen, que convivan, que hagan deporte, que corran”, expresó la mandataria al explicar el objetivo de la nueva medida.

Sin embargo, la disposición tendrá una excepción. Las telesecundarias quedarán fuera de la prohibición debido a que en este tipo de escuelas las tabletas electrónicas son utilizadas como herramientas para tomar clases y realizar diferentes actividades educativas.

La normativa todavía no ha sido presentada oficialmente, por lo que aún deberán conocerse los detalles sobre cómo se aplicará la medida en las escuelas y cuáles serán las reglas específicas para estudiantes y docentes.

El anuncio ocurre en el inicio de actividades escolares y mientras el gobierno estatal realiza acciones de apoyo para estudiantes de diferentes municipios de Veracruz.

Durante el mismo evento en la sierra de Zongolica comenzó la entrega de mochilas y útiles escolares en 16 municipios. Según lo informado por el gobierno estatal, estos apoyos beneficiarán a más de 42 mil estudiantes de la región.

La sierra de Zongolica se encuentra en la zona centro de Veracruz y es considerada una de las regiones con mayores niveles de pobreza y marginación del estado. En esta zona existe una importante presencia de pueblos originarios.

Con la prohibición de celulares, el gobierno de Veracruz busca reducir el uso de estos aparatos dentro de las escuelas y promover una mayor convivencia entre los estudiantes. La propuesta también pretende que los alumnos presten más atención a sus actividades escolares y utilicen los recreos para realizar actividades diferentes al uso de dispositivos electrónicos.

La aplicación de esta medida dependerá de la normativa que las autoridades estatales den a conocer próximamente. Mientras tanto, el gobierno de Veracruz hizo un llamado a los padres de familia y maestros para colaborar en el cumplimiento de la nueva disposición.