La Paz se consolida como destino turístico; apuesta por sostenibilidad y gastronomía

Kiosco del Malecón de La Paz BCS, México

La Paz se consolida como uno de los destinos turísticos en crecimiento de Baja California Sur, impulsada por el aumento en la llegada de visitantes, una mayor conectividad aérea y una oferta que combina turismo de naturaleza, gastronomía y conservación ambiental.

Durante el primer semestre de 2026, se reportó que el destino recibió 841,400 turistas, cifra que representa un incremento de 11.4% frente al mismo periodo del año anterior.

El crecimiento se presentó tanto en el mercado nacional como en el internacional. Entre enero y julio, el arribo de turistas nacionales alcanzó 812,900 pasajeros, un aumento de 10.6%, mientras que los visitantes internacionales sumaron 28,500, lo que significó un importante crecimiento de 41.6 %

Mayor conectividad y diversificación de mercados

El comportamiento turístico de La Paz está acompañado por una mayor conectividad aérea, con vuelos desde distintas ciudades de México operados por Viva Aerobus, Aeroméxico y Volaris, además de una ruta internacional directa desde Los Ángeles operada por Alaska Airlines.

La estrategia turística también contempla la diversificación de mercados, particularmente con Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, además de un incremento en el gasto de los visitantes.

Entre los factores que han favorecido la llegada de turistas se encuentra también la percepción de seguridad y la hospitalidad de la población local, de acuerdo con el posicionamiento presentado por autoridades turísticas del destino.

Gastronomía con reconocimiento internacional

A la expansión turística se suma el crecimiento de la oferta gastronómica. Tan solo en 2026, la Guía Michelin incluyó a cinco establecimientos de la región entre sus reconocimientos y menciones: Nemi, ubicado en el centro histórico de La Paz, y Benno, Düm, Oystera y Tenoch Paradero, en Todos Santos.

La propuesta culinaria de la región se basa en productos provenientes del mar, el campo y los ranchos de Baja California Sur, con una cocina que busca combinar los ingredientes del desierto con los productos del Golfo de California y el Océano Pacífico.

La Paz se consolida como destino turístico Luz María Zepeda Directora del fideicomiso de La Paz Elizabeth Aceves directora de turismo de reuniones de fitupaz

Turismo de naturaleza y conservación

La apuesta turística de La Paz también está vinculada con la protección de sus ecosistemas pues el destino impulsa proyectos relacionados con acuacultura regenerativa, restauración de corales y protección de especies endémicas, con el objetivo de preservar los recursos naturales que forman parte de su atractivo turístico.

Entre los principales espacios naturales se encuentran la Isla Espíritu Santo y el área de avistamiento del tiburón ballena, además de sitios como Playa Balandra.

Seis comunidades con distintas experiencias

La oferta turística se extiende principalmente por seis comunidades de la región.

La Paz destacan el Malecón, de cinco kilómetros, y Playa Balandra

destacan el Malecón, de cinco kilómetros, y Playa Balandra Todos Santos , por su oferta artística y hotelera

, por su oferta artística y hotelera El Triunfo , por su pasado minero y patrimonio histórico

, por su pasado minero y patrimonio histórico La Ventana , como destino para deportes de viento

, como destino para deportes de viento Los Barriles , asociado con la pesca deportiva y el turismo de invierno

, asociado con la pesca deportiva y el turismo de invierno Puerto Chale, se promueve el turismo responsable y el avistamiento de la ballena gris.

Con el crecimiento registrado durante 2026, La Paz busca fortalecer su posicionamiento como un destino en el que la actividad turística esté acompañada por la conservación de sus recursos naturales y una oferta gastronómica vinculada con la identidad de Baja California Sur.