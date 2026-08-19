Javier Lamarque reconoce labor de entrenadores deportivos en La Sauceda

Javier Lamarque en La Sauceda

El presidente municipal de Cajeme en el estado de Sonora con licencia, Javier Lamarque, reconoció la labor que realizan entrenadoras y entrenadores deportivos, a quienes destacó por dedicar tiempo, experiencia y compromiso a la formación de niñas, niños y jóvenes desde las canchas.

Lamarque mencionó que el deporte aporta al desarrollo de la disciplina, la comunidad y nuevas oportunidades para las juventudes.

El alcalde realizó el reconocimiento al concluir una jornada en La Sauceda, donde sostuvo un encuentro con entrenadoras y entrenadores deportivos para escuchar sus experiencias y conocer el trabajo que desarrollan cotidianamente.

Asimismo, resaltó que acompañar los procesos de formación deportiva representa también una contribución para las familias y las juventudes del municipio de Hermosillo.

“El deporte también construye disciplina, comunidad y oportunidades”, expresó el edil, quien subrayó la importancia de reconocer a quienes participan en estos procesos desde las distintas disciplinas deportivas.

La Crónica de Hoy 2026