Por incumplir con obras, pobladores golpean y retiene al edil de San Salvador, en Hidalgo

El alcalde de San Salvador, en Hidalgo, Norberto Martínez, fue encarado por pobladores de La Flor El alcalde de San Salvador, en Hidalgo, Norberto Martínez, fue encarado por pobladores de La Flor (Captura de video)

Tensión en Hidalgo — Cansados de mentiras y de no ver ningún beneficio para su comunidad, habitantes de la comunidad de La Flor, en el municipio de San Salvador, en el Valle de Mezquital en Hidalgo, interrumpieron una sesión del Cabildo Municipal y entre empujones y golpes se llevaron al alcalde morenista, Norberto Martínez Cruz, a tres funcionarios del ayuntamiento y dos patrullas de Seguridad Pública Municipal, y los tienen retenidos en el centro del pueblo para que les responda por qué no hay ninguna obra de las que prometió desde que entró como edil.

🚨 Pobladores de la comunidad de La Flor irrumpieron en la Presidencia Municipal y agredieron físicamente al alcalde Norberto Martínez Cruz tras no lograr acuerdos.

El edil fue sacado por la fuerza de sus oficinas con la intención de llevarlo a su comunidad. pic.twitter.com/XVfEatHx7n — LSR Hidalgo (@LsrHidalgo) August 18, 2026

Grabaciones en video difundidas en redes sociales exhiben el momento en el que los pobladores llegan a las oficinas del municipio, encaran al alcalde Norberto Martínez al que tras unos minutos de tensión empujan y sacan a golpes junto con el director de Obras Públicas, Fernando Trejo; la secretaria Municipal, Luciana Mejía y un contador de Tesorería, Jesús Arteaga.

Hasta el momento se desconoce si el alcalde de Morena y los otros funcionarios ya fueron liberados o si continúan retenidos por los pobladores ni su estado de salud.

La Crónica de Hoy 2026