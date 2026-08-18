Advierte Joanna Moreno que gobernar no admite improvisación

Joanna Moreno Manzo, secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad de Morelia, Michoacán, afirmó que las malas decisiones deben corregirse a tiempo y no justificarse, al compartir una experiencia de fracaso empresarial que, dijo, marcó su forma de asumir responsabilidades en el servicio público.

Durante su participación en Fuckup Nights Morelia, espacio dedicado a compartir historias de errores y aprendizajes, la funcionaria relató que junto con su madre abrió una tienda de vestidos de quince años en Uruapan, pese a no conocer a fondo ese mercado.

El negocio, recordó, no tuvo los resultados esperados. Además, un incendio en una zapatería vecina provocó que el humo dañara la mercancía de la tienda, que no contaba con seguro.

“Perdimos toda nuestra inversión por no tener un seguro, por entrarle a un negocio que no conocíamos”, contó.

Joanna Moreno Manzo, secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad de Morelia, Michoacán.

Joanna Moreno señaló que de esa experiencia aprendió cuatro lecciones que ahora vincula con su trabajo en el gobierno municipal: tener datos antes que intuición, medir riesgos antes que confiar sólo en el optimismo, corregir antes que justificar y soltar antes de hundirse.

La secretaria sostuvo que esas enseñanzas cobran mayor relevancia en la administración pública, porque las decisiones ya no se toman con dinero propio, sino con recursos de la ciudadanía.

“Hoy tomo decisiones más caras, porque hoy tomo decisiones de la ciudadanía. Hoy tomo decisiones no con mi dinero, no con el dinero de mi mamá. Hoy tomo decisiones con su dinero, de los impuestos”, expresó.

Por ello, afirmó que proyectos como espacios públicos, vialidades, reductores o semáforos no pueden diseñarse por intuición, sino a partir de estudios, análisis de riesgos y correcciones oportunas.

“Con el dinero público no puedo justificar los errores, tienes que corregir lo antes posible”, dijo.

Joanna Moreno Manzo cerró su participación con la frase que atribuyó a su madre y que, aseguró, resume una forma de enfrentar errores tanto en la vida privada como en el servicio público:

“A las malas decisiones, prontas soluciones”.