Piden justicia para Solovino, el perrito que “trabajaba” despachando en una gasolinera y murió atropellado en EDOMEX

Solovino muere atropellado El automovilista huyó del lugar, lo que generó inmediata indignación en redes sociales y la exigencia de justicia.

Tiempo atrás, se viralizó la historia de Solovino, un perrito que llegó a una gasolinera de Toluca y fue adoptado por los trabajadores, quienes le brindaron un uniforme propio para que se convirtiera en otro despachador de la estación de servicio, consolidándose como un miembro de la familia laboral y el empleado más querido tanto entre sus compañeros como para sus clientes regulares.

No obstante, este miércoles 19 de agosto se dio a conocer la triste noticia de que Solovino fue atropellado y perdió la vida en el impacto. De acuerdo con los primeros reportes, el responsable huyó del lugar, lo que ha generado una fuerte reacción en redes sociales de quienes exigen justicia para el pequeño despachador.

Atropellan a Solovino, perrito que “despechaba” gasolina en Toluca: ¿cómo sucedió y quién es el responsable?

El amable, responsable y muy bien vestido Solovino, canino que conquistó el corazón de los toluqueños y todo México tras viralizarse por ser despachador en una gasolinera del Estado de México, volvió al centro de la atención mediática por razones lamentables, ya que el pequeño empleado de cuatro patas fue atropellado la noche del lunes 17 de agosto, falleciendo en el impacto.

Según lo señalan los primeros reportes, los cuidadores y compañeros de estación de Solovino escucharon el rechinar de llantas justo después del atropello, observando el instante en el que el automovilista huyó del lugar.

A pesar de los intentos por salvar la vida del querido mimebro de la familia laboral que llegó a la gasolinera a principios de este año, Solovino falleció debido a una hemorragia interna, causando una enorme tristeza entre sus compañeros y cuidadores, así como la población mexicana que ha expresado su pésame a través de redes sociales.

Hasta el momento, se desconoce al responsable del atropello y posterior muerte de Solovino, ya que el automovilista huyó del lugar tras el impacto. Debido a ello, internautas se movilizan en redes sociales para dar con la persona culpable y llevarle ante la ley.

Por otra parte, los compañeros de Solovino, quienes lo acogieron en la gasolinera de Toluca y le brindaron techo, alimento y atenciones médicas, decidieron que las cenizas del perrito permanecerán en la estación de servicio, sitio que fue su hogar durante meses.

La historia de Solovino, ‘lomito’ de una gasolinera en Edomex que murió atropellado el 17 de agosto

A principios de 2026, un perrito mestizo llegó buscando refugio a una gasolinera Pemex ubicada en la intersección de Paseo Tollocan y José María Pino Suárez, en Toluca, Estado de México.

En lugar de ahuyentarlo, los despachadores de la estación decidieron adoptarlo, brindándole cobijo, alimento y cubriendo sus necesidades médicas. Tras recibir el nombre de Solovino, el perrito pasó de ser un animal sin hogar a “supervisor estrella” de la estación de servicio, contando incluso con su propio uniforme de camiseta gris y corbata; esta imagen —acompañada de su carisma— generó su pronta viralización en redes sociales e inspiró la admiración de miles de mexicanos y mexicanas.

A pesar de que Solovino claramente no cargaba combustible, cumplía labores de “relaciones públicas”, tales como recibir a loa automovilistas, vigilaba las instalaciones, “revisaba” llantas y brindaba compañía a sus compañeros durante los extenuantes turnos de 24 horas.

Su repentina muerte, causa de un atropello y fuga, causó inmediata indignación en redes sociales, donde la población se moviliza con el hashtag #JusticiaParaSolovino, con el que exigen las grabaciones de la estación para identificar las placas del conductor prófugo y asegurar que pague por el delito de maltrato animal.