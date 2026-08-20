Desde Santa Apolonia Teacalco, Ana Lilia Rivera llama a mantener la unidad por defender la soberanía

Ana Lilia Rivera en Santa Apolonia Teacalco

Desde el municipio de Santa Apolonia Teacalco, la aspirante a la coordinación interna de Morena en Tlaxcala, Ana Lilia Rivera, hizo un llamado a consolidar la defensa de la soberanía nacional a través de la participación comunitaria.

“Reafirmamos que la defensa de nuestra soberanía nace desde los pueblos, las comunidades y la fuerza de nuestra gente” escribió a través de redes sociales.

Durante los recorridos que ha realizado por el estado ha señalado que la mejor forma de fortalecer la vida pública del país es construirla a partir de la organización social en los pueblos y comunidades.

​En el mensaje vertido desde esta localidad tlaxcalteca, se enfatizó la importancia de mantener la unidad y la estructura organizativa en cada rincón del estado de Tlaxcala para promover el involucramiento activo de la ciudadanía en los procesos de interés público.

Con un llamado explícito a la colaboración y a la suma de esfuerzos desde la base social, Ana Lilia Rivera subraya la relevancia de la fuerza colectiva como el motor principal para impulsar y defender el desarrollo, la soberanía y la vida pública en el estado.