Tamaulipas presenta estrategia para impulsar el turismo de grandes reuniones

El Gobierno de Tamaulipas presentó “Tamaulipas Conecta”, una nueva oficina que busca atraer congresos, eventos deportivos, culturales y otras reuniones de gran tamaño al estado.

La presentación estuvo a cargo del secretario de Turismo estatal, Benjamín Hernández Rodríguez, quien explicó que este nuevo modelo busca integrar diferentes servicios turísticos para ofrecer a los visitantes una experiencia completa.

“Tamaulipas Conecta” se encuentra ubicada en la Expo Tampico y funciona como una Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV). Su objetivo es reunir en un solo espacio la oferta de servicios que tiene el estado para recibir eventos importantes.

La oficina contempla servicios relacionados con centros de convenciones, hoteles, restaurantes, espacios culturales, museos y lugares recreativos, además de otros sitios que pueden ser utilizados por los visitantes durante su estancia.

El secretario de Turismo señaló que esta estrategia forma parte de las acciones impulsadas por el gobernador Américo Villarreal para fortalecer el turismo de grandes reuniones en Tamaulipas.

De acuerdo con el funcionario, la intención es que las personas que acudan a un congreso o evento no solamente permanezcan en los lugares donde se realizan las actividades, sino que también conozcan los atractivos turísticos que ofrece el estado.

Tamaulipas cuenta con diferentes opciones para recibir este tipo de eventos, entre ellas centros de convenciones, auditorios, hoteles y espacios deportivos.

La entidad también busca aprovechar su conectividad para atraer visitantes de otras partes de México y del extranjero. Actualmente cuenta con 17 cruces internacionales, cinco aeropuertos internacionales y tres puertos ubicados en Tampico, Altamira y Matamoros. Los cinco aeropuertos internacionales se encuentran en Tampico, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo y Ciudad Victoria, lo que permite contar con diferentes puntos de acceso al estado.

Otro de los sectores que se busca impulsar mediante esta estrategia es el turismo deportivo. Las autoridades señalaron que Tamaulipas cuenta con instalaciones en las regiones norte, centro y sur que pueden recibir competencias y concentraciones deportivas.Entre los espacios mencionados se encuentra el estadio Marte R. Gómez, además de polideportivos, gimnasios multidisciplinarios y otras instalaciones.

La propuesta también contempla la realización de eventos culturales y actividades masivas que puedan atraer visitantes y generar una mayor actividad económica para los municipios.

La Secretaría de Turismo considera que los congresos y grandes reuniones pueden beneficiar a diferentes sectores, como hoteles, restaurantes, transporte, comercios y prestadores de servicios turísticos.

La idea es que quienes visiten Tamaulipas por motivos de trabajo, deporte o cultura también tengan la oportunidad de conocer sus atractivos naturales y gastronómicos. El funcionario estatal destacó que un congreso puede convertirse en una oportunidad para que los visitantes recorran diferentes lugares del estado y tengan contacto con su cultura, gastronomía y naturaleza.

Con “Tamaulipas Conecta”, el gobierno estatal busca ofrecer atención especializada a organizadores de eventos que estén interesados en realizar sus actividades en la entidad. El personal de la oficina estará encargado de atender reuniones y visitas de representantes de organizaciones, empresas y otros grupos que puedan estar interesados en llevar eventos de gran tamaño a Tamaulipas.

La estrategia busca aprovechar la infraestructura que ya existe en el estado y, al mismo tiempo, fortalecer la promoción turística de Tamaulipas como destino para grandes reuniones. Las autoridades también consideran que la llegada de congresos y eventos puede ayudar a generar una mayor derrama económica y aumentar la ocupación hotelera durante las actividades.

Además, la combinación de negocios, deporte, cultura, gastronomía y naturaleza pretende hacer que la visita de los turistas sea más completa. El Gobierno de Tamaulipas señaló que la nueva oficina representa un paso para fortalecer la organización y promoción de eventos en el estado.