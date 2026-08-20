Carlos Torres Piña encabeza asamblea informativa en Zitácuaro, con la participación de más de 3 mil personas

Carlos Torres Piña encabeza asamblea informativa en Zitácuaro

Frente a miles de ciudadanos de la región oriente, Carlos Torres Piña encabezó en Zitácuaro una asamblea informativa, durante la cual realizó un llamado firme a la unidad para defender la transformación del estado y del país.

El encuentro se realizó en el Centro de Convenciones, donde acudieron habitantes de distintos municipios, entre ellos, Jungapeo, Contepec, Maravatío, Angangueo, entre otros.

Durante su mensaje, el aspirante a la coordinación interna de Morena en Michoacán, apuntó algunas de las diferencias que se han vivido con otros gobiernos y con el actual, declaró que antes el país vivía entre devaluaciones y crisis económicas sin claridad sobre el destino de la riqueza nacional y que hoy bajo la administración de la Cuarta Transformación, los beneficios llegan directamente al pueblo.

Carlos Torres Piña encabeza asamblea informativa en Zitácuaro

Como aspirante a la Coordinación Estatal en Defensa de la Soberanía, resaltó los logros del movimiento iniciado por Andrés Manuel López Obrador y que da continuidad la presidenta Claudia Sheinbaum, becas para estudiantes, pensión universal para adultos mayores, programas de vivienda, obra pública y un incremento histórico del salario mínimo del 300%, con la ruta de seguir fortaleciendo el ingreso de las familias trabajadoras.

Más tarde, a través de sus redes sociales, compartió fotografías del encuentro, acompañadas del mensaje “El Oriente de Michoacán ya decidió, más de 3 mil amigas y amigos lo externaron: la patria se defiende y el respaldo a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se vive en cada Asamblea.

Agradeció la participación de la población, pues señala que este es un movimiento en el que todos deben participar.