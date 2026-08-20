Julieta Ramírez mantiene firme su compromiso en Baja California

Durante una entrevista, la aspirante a la coordinación interna de Morena en Baja California, Julieta Ramírez declaró que se encuentra tranquila y con los niveles de compromiso presentes frente a los números que la señalan como la que encabeza las encuestas serias durante este proceso.

Durante las últimas semanas, la aspirante ha declarado que ha sido víctima de señalamientos por opositores, incluyendo una presunta campaña de desprestigio mediante redes sociales. Todo esto puede estar relacionado a cómo Ramirez ha ido ganando territorio mediante, recorridos y asambleas informativas para escuchar las necesidades del pueblo.

Pese a estos números, ha declarado que se encuentra con los pies en la tierra, agradecida por la confianza pero sabiendo que hay un compromiso que cumplir y que no dejará de trabajar para seguir ayudando al estado,

“Yo tomo las encuestas, por su puesto, con ánimo, con gusto, sin embargo, las encuestas arriba, pero los pies sobre la tierra, sin triunfalismos, sin cantar victoria”

Declaró que el reflejo de estas cifras para ella significan, responsabilidades que cumplir, para no defraudar a quienes han depositado su confianza en ella.

“Yo veo esos números y francamente lo que más me da es un sentido de responsabilidad, con el pueblo, con mi estado, con el movimiento, con el partido, con la presidenta de la república y por su puesto, con el segundo piso de la cuarta transformación” declaró.

También señaló que no importa quien encabece al final la representación del partido en Baja California, siempre y cuando mantenga firme su compromiso y se esfuerce por cumplir los objetivos del movimiento.

“Quienes encabecen las tareas más relevantes de nuestro movimiento, deben tener tatuados los principios de Morena”