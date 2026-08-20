Puebla planta 177 mil árboles para recuperar bosques y proteger el agua

El Gobierno de Puebla realizó una jornada de reforestación en la parte alta de la Cuenca del Alto Atoyac, donde fueron plantados 177 mil 950 árboles nativos y endémicos, como parte de la meta estatal de sembrar 2 millones de ejemplares durante 2026. Durante la jornada, el gobernador Alejandro Armenta Mier llamó a las familias poblanas a participar en el cuidado de los bosques y las cuencas, al señalar que la protección del medio ambiente es una responsabilidad de toda la sociedad

El mandatario explicó que estas acciones forman parte de una estrategia para recuperar las cuencas del estado y mejorar las condiciones de los recursos naturales. Señaló que la recuperación del río Atoyac requiere la participación de diferentes autoridades y de la ciudadanía.

Armenta destacó la importancia de proteger los bosques debido a que ayudan a conservar el agua y evitar problemas como la erosión del suelo. También mencionó que Puebla busca impulsar una economía circular del agua, con acciones que permitan sanear, recuperar y reutilizar este recurso.

El gobernador indicó que para avanzar en el rescate del río Atoyac se trabaja con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en diferentes acciones, entre ellas la instalación de colectores que eviten que las aguas residuales de las viviendas lleguen directamente al cauce. También informó que buscará dialogar con autoridades del Estado de México para atender un problema de contaminación relacionado con un rastro ubicado en la zona de El Gavillero, en la comunidad de San Martinito, donde existe un manantial.

Durante el evento, el mandatario también reconoció el trabajo de las brigadas forestales que participan en la prevención y atención de incendios. Anunció que los guardias forestales recibirán equipo y vehículos para fortalecer sus actividades. Además, señaló que se buscará que los integrantes de estas brigadas tengan acceso a una prestación de vivienda mediante un convenio con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, María de los Ángeles Ballesteros García, explicó que Tlahuapan se encuentra en la parte alta de la Cuenca del Alto Atoyac.

Detalló que los bosques funcionan como una especie de esponja natural, ya que ayudan a captar la humedad y permiten la recarga de agua. Sin embargo, cuando existe deterioro de la vegetación y del suelo, aumenta la erosión y el arrastre de contaminantes hacia los ríos y otros cuerpos de agua.

En la jornada participaron los municipios de Domingo Arenas, San Martín Texmelucan, San Felipe Teotlalcingo, San Matías Tlalancaleca, Calpan, Huejotzingo, Chiautzingo, San Pedro Cholula y Tlahuapan. En estas localidades fueron plantados 127 mil 950 ejemplares de maguey pulquero, ocote, pino blanco y encino laurel.

A esta cantidad se sumaron otros 50 mil árboles plantados en municipios como Zacatlán, Tlachichuca, Ixtacamaxtitlán, Atlixco y Cuetzalan. Entre las especies utilizadas se encuentran pino blanco, cedro, limón y fresno. Con estas acciones se alcanzó la cifra de 177 mil 950 árboles plantados, que forman parte de la meta de 2 millones de ejemplares durante 2026.

Durante la jornada también participaron brigadistas forestales y representantes de las comunidades. Rosario Díaz Santiago, brigadista forestal de la región Tehuacán-Sierra Negra, destacó la importancia del trabajo que realizan quienes combaten los incendios y posteriormente participan en la recuperación de las zonas afectadas. La presidenta municipal de Tlahuapan, Rosiceli Díaz Hernández, agradeció el apoyo del gobierno estatal para preservar los humedales y realizar acciones de reforestación.

Además, habitantes de la región resaltaron que los árboles son importantes para producir oxígeno, favorecer la lluvia, proteger los bosques y contribuir a la recarga de los mantos acuíferos. Las autoridades señalaron que la recuperación ambiental requiere de la participación de las comunidades, por lo que hicieron un llamado a la población para cuidar los árboles y evitar la deforestación.

El Gobierno de Puebla indicó que continuará con las acciones de reforestación como parte de una estrategia para recuperar las cuencas, proteger los recursos naturales y mejorar la disponibilidad de agua. Con la plantación de estos 177 mil 950 árboles, el estado avanza en su meta de sembrar 2 millones de ejemplares durante 2026 y busca fortalecer la conservación de los bosques y el cuidado del agua para las próximas generaciones.