Beatriz Mojica busca impulsar la agroindustria y la pesca como eje de desarrollo en Coyuca de Benítez

Beatriz Mojica busca impulsar la agroindustria y la pesca

La consejera nacional de Morena, Beatriz Mojica Morga, planteó una iniciativa que busca impulsar la agroindustria en sus tres vertientes agrícola, pesquera y ganadera, con prioridad para la acuicultura y la pesca con el objetivo de generar empleo para las nuevas generaciones.

Durante una reunión con integrantes de 22 cooperativas camaroneras de Coyuca de Benítez, en el que participaron productores camaroneros, como Manuel Galeana Sánchez, presidente de la cooperativa Santa Lucía, Ahiezer Hernández Valencia, biólogo, Pedro de los Santos Parra, presidente del Comité Sistema Producto Camarón, entre otros. Explicaron que vienen arrastrando rezagos desde los huracanes Otis y John, con falta de liquidez y equipamiento.

Detallaron que requieren aireadores, oxímetros y fotómetros con costos de entre 20 y 50 mil pesos. Estas herramientas son indispensables para evitar que en una sola noche se pierda la inversión de tres a cuatro meses.

Ante sus planteamientos, Beatriz Mojica Morga sugirió analizar el acceso a la Financiera del Bienestar, que no cobra intereses, con un esquema donde el estado aporte capital semilla y la federación el resto, definir con el sector cuál es el equipo más urgente para la prevención en los estanques, y retomar el modelo de planeación participativa donde los productores planean y el gobierno acompaña.

“Tenemos que apostar a la productividad local, la pesca es parte central de esa cadena y me llevo la tarea de revisar cómo mejorar el acceso al crédito”, expresó.

Acudió también a las granjas camaroneras situadas en Carrizal, para conocer cómo realizan la pesca con tarraya y posteriormente visitó el Laboratorio de producción de post larvas de camarón El Jhiret, lugar donde se realiza la producción y de donde se obtienen los huevecillos para la producción de larvas que posteriormente permite la producción de camarón en la laguna.

Los productores agradecieron que escuchará sus necesidades, pues señalan que son un sector olvidado, además reiteraron que buscan condiciones justas para seguir produciendo y fortalecer la actividad acuícola, considerada un potencial de desarrollo de clase mundial para la Costa Grande.