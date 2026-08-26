Detienen en Hidalgo a Jorge Luis N, alias “Koki”, líder del grupo delictivo Pueblo Unido y objetivo en Tabasco

Detienen en Hidalgo a presunto líder de grupo delictivo de Tabasco

Autoridades federales y estatales detuvieron en Hidalgo a tres hombres, entre ellos un sujeto identificado como Jorge Luis N, alias “Koki”, líder del grupo delictivo Pueblo Unido, en los municipios de Centro y Nacajuca, Tabasco.

El operativo se realizó como parte de las acciones de seguridad implementadas para localizar y detener a personas consideradas generadoras de violencia en diferentes entidades del país. En la acción participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar) y Guardia Nacional (GN), además de autoridades de los estados de Tabasco e Hidalgo.

También se contó con información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que permitió avanzar en las labores de investigación y seguimiento del objetivo prioritario. De acuerdo con las autoridades, el principal detenido contaba con dos órdenes de aprehensión relacionadas con los delitos de asociación delictuosa y robo a casa habitación.

Además, era considerado presunto líder de un grupo delictivo que opera en municipios de Tabasco y estaba identificado como generador de violencia y objetivo prioritario para las autoridades de esa entidad. La detención fue resultado de trabajos de investigación e inteligencia que permitieron conocer los movimientos del sujeto y darle seguimiento hasta localizarlo en territorio hidalguense.

Los agentes de seguridad ubicaron al hombre cuando viajaba a bordo de un vehículo sobre la carretera México-Pachuca. Después de identificarlo y corroborar su identidad, los elementos de seguridad le marcaron el alto para realizar la intervención correspondiente.

Durante el operativo también fueron detenidos otros dos hombres que viajaban con el presunto líder del grupo delictivo. Una vez realizada la detención, los tres hombres fueron informados sobre sus derechos establecidos por la ley y posteriormente fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público.

Será esta autoridad la encargada de determinar la situación jurídica de los detenidos y continuar con las investigaciones correspondientes para establecer su posible responsabilidad en los delitos que se les atribuyen. Las autoridades no informaron sobre el aseguramiento de armas, drogas u otros objetos durante esta acción, por lo que la información difundida se concentra en la detención de los tres hombres y en las órdenes de aprehensión que tenía el principal objetivo.

El operativo también destaca la coordinación entre instituciones de seguridad de diferentes niveles de gobierno. En este caso, las autoridades de Tabasco aportaron información relacionada con el objetivo, mientras que las instituciones federales realizaron acciones de investigación y seguimiento que permitieron ubicarlo en Hidalgo. La colaboración entre estados resulta importante cuando personas relacionadas con actividades delictivas se trasladan de una entidad a otra, ya que permite mantener las investigaciones y realizar operativos coordinados.

El Gobierno Federal ha señalado que una de sus prioridades en materia de seguridad es detener a personas identificadas como generadoras de violencia y que representan un riesgo para la población. En este caso, la persona detenida era considerada un objetivo prioritario de Tabasco debido a su presunta relación con un grupo delictivo con presencia en Centro y Nacajuca.

Las instituciones que participaron en el operativo reiteraron que mantendrán el trabajo conjunto con las autoridades estatales para fortalecer las acciones de seguridad y combatir a los grupos delictivos.

Finalmente, los integrantes del Gabinete de Seguridad refrendaron su compromiso de continuar con las labores de investigación e inteligencia para localizar a personas que cuentan con órdenes de aprehensión o que son señaladas como generadoras de violencia. La detención de los tres hombres quedará ahora bajo investigación del Ministerio Público, autoridad que deberá determinar su situación legal conforme avancen las diligencias correspondientes.