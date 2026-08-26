Oaxaca implementa buzones comunitarios para agilizar la búsqueda de personas desaparecidas

Para fortalecer las acciones para localizar a personas desaparecidas, en Oaxaca fue presentada la estrategia de Buzones Comunitarios, un mecanismo que permitirá a la ciudadanía proporcionar información de manera segura y anónima.

La propuesta fue presentada por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Oaxaca ante integrantes del Consejo Estatal Ciudadano de Búsqueda, familiares de personas desaparecidas y colectivos y colectivas que participan en las labores de búsqueda.

La titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, Michel Julián López, explicó que esta herramienta busca ampliar los canales mediante los cuales las autoridades pueden recibir información que ayude a encontrar a personas cuyo paradero se desconoce.

Uno de los principales objetivos de los buzones es que las personas puedan aportar datos sin tener que revelar su identidad. Esto busca facilitar que habitantes de diferentes comunidades compartan información que pudiera ser importante para las investigaciones y los procesos de localización.

La estrategia también contempla medidas de seguridad para proteger la información recibida. Los datos serán clasificados y resguardados mediante protocolos específicos, con la finalidad de evitar que la información pueda ser utilizada de manera incorrecta o que las personas que colaboren enfrenten algún riesgo.

De acuerdo con información difundida sobre la estrategia, los buzones comunitarios comenzaron a contemplarse en 300 de los 570 municipios de Oaxaca, lo que permitiría ampliar la cobertura de recepción de información en distintas regiones del estado.

La participación de las familias también será importante. Las autoridades señalaron que familiares de personas desaparecidas y colectivos podrán participar en el diseño, operación y retroalimentación del mecanismo. Esto significa que la estrategia no será únicamente una herramienta de las instituciones, sino que también buscará tomar en cuenta la experiencia de quienes llevan años participando directamente en las labores de búsqueda.

Para las familias, contar con nuevos canales para aportar información puede ser importante, especialmente en comunidades donde existen dificultades para comunicarse directamente con las autoridades o donde las personas pueden tener temor de proporcionar datos relacionados con una desaparición. La Comisión Estatal de Búsqueda busca que la información obtenida mediante estos buzones pueda convertirse en elementos útiles para las acciones de búsqueda y localización. Por ello, los datos recibidos deberán ser revisados y procesados de acuerdo con los protocolos establecidos.

Además de los buzones, las autoridades trabajan en la elaboración de un padrón único y censo de personas desaparecidas en Oaxaca, cuya conclusión fue anunciada para octubre. Esta herramienta busca contar con información más precisa sobre las personas que permanecen desaparecidas o no localizadas.

El padrón también pretende mejorar la coordinación entre las instituciones y evitar diferencias en las cifras relacionadas con las desapariciones. Para las autoridades, disponer de datos actualizados permitirá tener una visión más clara del problema y establecer acciones de búsqueda con mayor precisión. La creación de los buzones comunitarios ocurre en un contexto en el que las familias y colectivos han insistido en la necesidad de contar con mejores herramientas para encontrar a sus seres queridos.

Las autoridades estatales señalaron que mantendrán la coordinación con familiares, colectivos, organizaciones y sociedad civil para fortalecer las acciones de búsqueda.La estrategia representa un nuevo mecanismo de participación ciudadana, ya que cualquier persona que tenga información relacionada con una posible desaparición podrá contribuir al proceso sin necesariamente exponer públicamente su identidad. Con estas acciones, Oaxaca busca mejorar la comunicación entre las comunidades y las autoridades, fortalecer la participación de las familias y agilizar los procesos de búsqueda. El reto será que la información recibida pueda ser atendida de manera rápida y adecuada, para que los datos proporcionados por la ciudadanía realmente contribuyan a localizar a las personas desaparecidas y dar respuesta a sus familias.