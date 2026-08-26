San Luis Potosí registra 971 llamadas al 911 por violencia contra mujeres

Durante los primeros seis meses de 2026, San Luis Potosí registró 971 llamadas al número de emergencia 911 relacionadas con casos de violencia contra mujeres, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La cifra coloca al estado entre las entidades que reportaron este tipo de emergencias durante el periodo de enero a junio. De acuerdo con la información publicada, San Luis Potosí concentró 0.7 por ciento de los reportes nacionales relacionados con violencia contra las mujeres.

Uno de los datos que más destaca es el relacionado con la violencia de pareja, ya que durante el mismo periodo se contabilizaron 931 llamadas al 911 por este motivo. Esto representa la mayor parte de los reportes registrados en la entidad.Las llamadas de emergencia no necesariamente significan que en todos los casos se haya iniciado una denuncia penal. El propio SESNSP explica que estos registros corresponden a reportes recibidos en los Centros de Atención de Emergencias 911 y reflejan situaciones que requieren una respuesta inmediata.

La información permite conocer parte de la situación que enfrentan las mujeres en el estado y también muestra la importancia de que existan mecanismos de atención y protección para quienes se encuentran en una situación de riesgo. Ante este panorama, las autoridades de San Luis Potosí han impulsado diferentes estrategias para acercar los servicios de apoyo a las mujeres. Entre ellas se encuentra el Código Rosa, que actualmente tiene presencia en 508 tiendas OXXO de la entidad.

Estos establecimientos funcionan como puntos de acceso para mujeres que necesiten orientación ante una situación de riesgo o vulnerabilidad. A través de un código QR, las usuarias pueden comunicarse con personal especializado para recibir asesoría jurídica, orientación psicológica y acompañamiento de trabajo social. El servicio funciona las 24 horas del día, los siete días de la semana.Además, el Centro de Justicia para las Mujeres ofrece servicios jurídicos, psicológicos, de trabajo social, prevención y empoderamiento. También cuenta con una unidad móvil que durante agosto brinda atención en las instalaciones de la Feria Nacional Potosina.

Las autoridades han señalado que la atención oportuna puede ser importante para evitar que una situación de violencia aumente y ponga en peligro la integridad de las mujeres. En caso de encontrarse ante una emergencia, las instituciones recomiendan utilizar el número 911, mientras que para realizar una denuncia anónima está disponible el 089. Estos números también aparecen como medios de atención en las dependencias estatales encargadas de seguridad y protección.

Los datos registrados durante el primer semestre también sirven para identificar los tipos de violencia que requieren mayor atención. En este caso, las llamadas relacionadas con violencia de pareja representan una parte importante de los reportes. La violencia contra las mujeres puede presentarse de diferentes formas, como agresiones físicas, amenazas, violencia psicológica, económica o sexual. Por ello, las autoridades buscan que las mujeres conozcan las opciones disponibles para pedir ayuda.

El Gobierno estatal también ha reforzado acciones de prevención y capacitación. El Instituto de las Mujeres de San Luis Potosí mantiene servicios de asesoría jurídica y psicológica, además de programas de prevención y capacitación dirigidos a las mujeres. Las 971 llamadas registradas durante los primeros seis meses de 2026 representan un llamado de atención sobre la necesidad de continuar fortaleciendo la prevención y la atención de la violencia de género.

Para las autoridades, uno de los principales retos es lograr que las mujeres que viven una situación de violencia puedan pedir ayuda de manera segura y reciban atención adecuada.Mientras tanto, los servicios de emergencia, las instituciones especializadas y nuevas estrategias como Código Rosa buscan ampliar las opciones para que las mujeres potosinas tengan acceso a apoyo cuando enfrenten una situación de riesgo.