Educación Colima apoya a 815 escuelas con equipo y kits de limpieza

Con una inversión cercana a los cuatro millones de pesos, el Gobierno de Colima entregó equipo, kits de limpieza y materiales de papelería a 815 escuelas de nivel básico, como parte de las acciones para mejorar las condiciones de los planteles antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027.

La entrega fue encabezada por el secretario de Educación y Cultura del Gobierno del Estado, Adolfo Núñez González, quien acudió en representación de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva. Los apoyos están dirigidos a escuelas federales y estatales de diferentes municipios de la entidad.

De acuerdo con la información presentada, estos recursos tienen como finalidad ayudar a que los planteles cuenten con los materiales necesarios para comenzar las actividades escolares en mejores condiciones. Entre los apoyos entregados se encuentran equipos para traslado, kits de limpieza y artículos de papelería. Estos materiales serán utilizados por las comunidades escolares para atender algunas de las necesidades básicas de los planteles.

El funcionario explicó que el programa de apoyo se fortalecerá durante el próximo ciclo escolar, ya que se entregará el doble de insumos de limpieza en comparación con años anteriores. Esta medida busca que las escuelas tengan materiales suficientes para mantener espacios limpios y adecuados para estudiantes, docentes y trabajadores.

De acuerdo con la información presentada, estos recursos tienen como finalidad ayudar a que los planteles cuenten con los materiales necesarios para comenzar las actividades escolares en mejores condiciones. Entre los apoyos entregados se encuentran equipos para traslado, kits de limpieza y artículos de papelería. Estos materiales serán utilizados por las comunidades escolares para atender algunas de las necesidades básicas de los planteles.

El funcionario explicó que el programa de apoyo se fortalecerá durante el próximo ciclo escolar, ya que se entregará el doble de insumos de limpieza en comparación con años anteriores. Esta medida busca que las escuelas tengan materiales suficientes para mantener espacios limpios y adecuados para estudiantes, docentes y trabajadores.

Además de los kits de limpieza y papelería, el Gobierno estatal señaló que existen otras acciones para mejorar las condiciones de las escuelas. Entre ellas se encuentran trabajos de mantenimiento y reparación de infraestructura, así como la entrega de mobiliario y equipo tecnológico destinado a docentes y estudiantes. A estas acciones también se suman las diferentes modalidades de ColiBecas, programa mediante el cual se entregan apoyos para estudiantes de la entidad. Con ello, la administración estatal busca atender diferentes necesidades relacionadas con la educación.

El secretario de Educación destacó que contar con escuelas en buenas condiciones es importante para que estudiantes y maestros puedan desarrollar sus actividades de manera adecuada.

La limpieza de los planteles también representa un aspecto importante para el regreso a clases, ya que permite preparar salones, áreas comunes y otros espacios que serán utilizados diariamente por la comunidad escolar. La inversión cercana a cuatro millones de pesos representa un esfuerzo para atender las necesidades básicas de cientos de planteles. El objetivo es que los apoyos lleguen directamente a las escuelas y puedan ser utilizados durante el desarrollo del ciclo escolar. Con la entrega de estos materiales, las autoridades estatales buscan que las escuelas de Colima estén mejor preparadas para recibir a las y los estudiantes.