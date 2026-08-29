Cinco niños se intoxican en Campeche tras consumir toronjas de un árbol fumigado

Cinco menores de edad de la comunidad de Nilchí, Campeche, fueron atendidos por una posible intoxicación después de consumir toronjas que cortaron de un árbol que había sido fumigado recientemente con productos químicos. De acuerdo con información de la Secretaría de Salud, los frutos habrían quedado contaminados con plaguicidas utilizados en el árbol. Los menores comenzaron a presentar síntomas pocos minutos después de haber comido las toronjas, por lo que sus familiares solicitaron atención médica.

Ante la situación, los niños fueron trasladados al Hospital General de Especialidades Dr. Javier Buenfil Osorio, en Campeche, donde permanecen bajo observación médica.

Las autoridades de salud informaron que los cinco menores se encuentran estables, aunque continúan en vigilancia para conocer su evolución y descartar complicaciones relacionadas con la exposición a los productos químicos. El caso ocurrió en la comunidad de Nilchí, donde los menores tuvieron acceso a las toronjas que se encontraban en un árbol que había recibido recientemente un tratamiento con plaguicidas.

Los productos utilizados para fumigar árboles pueden ser peligrosos si son ingeridos directamente o si los alimentos entran en contacto con sustancias químicas antes de que puedan ser consumidos de manera segura. Por esta razón, las autoridades recomendaron a las familias tener especial cuidado con los frutos que se encuentran en árboles ubicados dentro de patios, terrenos o zonas donde recientemente se hayan utilizado productos para controlar plagas.

La Secretaría de Salud pidió a los padres y tutores evitar que los niños consuman frutas directamente de árboles cuando no se tenga la certeza de que sean seguras para comer. También se hizo un llamado para mantener los productos químicos utilizados para fumigar fuera del alcance de los menores y seguir las indicaciones de seguridad que aparecen en sus etiquetas.

El caso de los cinco niños sirve como una alerta para la población sobre los riesgos que puede representar el consumo de frutas que estuvieron expuestas a plaguicidas. Cuando un árbol recibe algún tipo de tratamiento químico, es importante respetar las recomendaciones establecidas por el fabricante respecto al tiempo que debe pasar antes de cosechar y consumir los frutos.

En muchas ocasiones, las familias pueden desconocer que un árbol fue fumigado recientemente, por lo que las autoridades consideran importante informar a todos los integrantes del hogar antes de utilizar cualquier producto químico en plantas o árboles que produzcan alimentos. Tras presentar síntomas minutos después de consumir las toronjas, los menores recibieron atención médica y fueron trasladados al hospital para ser valorados por personal especializado.

Hasta el momento, las autoridades reportan que los cinco niños permanecen estables y bajo observación. La Secretaría de Salud recordó que ante cualquier sospecha de intoxicación es importante buscar atención médica lo antes posible y evitar recurrir únicamente a remedios caseros. Los especialistas también pueden determinar el tratamiento adecuado dependiendo del tipo de sustancia a la que haya estado expuesta la persona.

Las autoridades reiteraron que los menores son especialmente vulnerables a este tipo de situaciones, por lo que es responsabilidad de los adultos supervisar los alimentos que consumen y los lugares donde tienen acceso a frutas.

Asimismo, recomendaron no consumir productos agrícolas que puedan haber estado en contacto con sustancias químicas sin respetar previamente los periodos de seguridad correspondientes. El incidente registrado en Nilchí generó preocupación entre los habitantes de la comunidad y puso nuevamente sobre la mesa la importancia de utilizar los plaguicidas de manera responsable.

Mientras los cinco menores continúan bajo observación médica, las autoridades de salud mantienen el llamado a la población para extremar precauciones y evitar que una situación similar vuelva a ocurrir. El objetivo es prevenir nuevos casos de intoxicación y proteger principalmente a niñas y niños, quienes pueden estar expuestos a riesgos cuando tienen acceso a frutos que fueron tratados recientemente con productos químicos.