Sinaloa prepara regreso a clases con trabajo coordinado entre dependencias

El Gobierno de Sinaloa informó que se encuentra trabajando para atender diferentes necesidades en los planteles educativos, con el objetivo de lograr un adecuado inicio del ciclo escolar 2026-2027.

La gobernadora Graciela Domínguez Nava señaló que varias dependencias estatales y federales están participando en la atención de los problemas que se han detectado en las escuelas, principalmente aquellos relacionados con los servicios básicos, seguridad y condiciones de los planteles.

De acuerdo con el Gobierno estatal, la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC), la Secretaría de Obras Públicas, el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Protección Civil trabajan de manera coordinada para resolver las situaciones antes del regreso de los estudiantes.

La mandataria estatal explicó que uno de los problemas que se han encontrado es que existen escuelas que actualmente no cuentan con energía eléctrica. Ante esta situación, se han realizado reuniones entre las diferentes dependencias para buscar soluciones rápidas.

Domínguez Nava indicó que el Gobierno estatal mantiene comunicación con la CFE para atender los planteles que presentan problemas con el suministro de electricidad. También adelantó que será el lunes cuando se presente un informe con las acciones que se llevarán a cabo para solucionar estos casos.

La gobernadora destacó que la atención no solamente se concentra en los servicios básicos, sino también en otros aspectos relacionados con el equipamiento y las condiciones de las escuelas.

Otro de los temas que se están revisando es la seguridad durante el regreso a clases. La mandataria explicó que este asunto ya fue tratado en las mesas de seguridad y que se están preparando estrategias para proteger a estudiantes, maestros y trabajadores de los planteles.

La atención será principalmente en las zonas del sur del estado, donde se busca contar con las condiciones necesarias para que las actividades escolares puedan comenzar de manera adecuada.

A las acciones de seguridad también se sumará Protección Civil, debido al pronóstico de lluvias que se mantiene en la entidad. La dependencia participará de manera permanente en las mesas de seguridad para poder reaccionar rápidamente ante cualquier situación que pueda presentarse.

La gobernadora explicó que la presencia de Protección Civil permitirá tomar medidas con mayor rapidez en caso de que las lluvias generen afectaciones en las escuelas o en las comunidades.

El Gobierno de Sinaloa busca que las diferentes dependencias trabajen de manera conjunta y no de forma separada, con la finalidad de atender los problemas que puedan afectar el regreso a las aulas.

Para las autoridades, la coordinación entre las áreas de educación, obras públicas, infraestructura, electricidad, seguridad y protección civil es importante para garantizar que las escuelas puedan recibir a los estudiantes en mejores condiciones.

El próximo lunes se espera que las autoridades estatales den a conocer con mayor detalle la estrategia que se seguirá para atender los planteles que presentan problemas, principalmente aquellos que no cuentan con energía eléctrica.La gobernadora también señaló que su administración continuará trabajando en el fortalecimiento de las políticas sociales, siguiendo las instrucciones establecidas por el Gobierno Federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Con estas acciones, las autoridades de Sinaloa buscan que el inicio del nuevo ciclo escolar se realice de manera ordenada y con atención a las principales necesidades de las comunidades educativas.

El Gobierno estatal aseguró que el trabajo coordinado continuará durante el regreso a clases, mientras que las dependencias involucradas mantendrán vigilancia para atender cualquier problema que pueda presentarse en los planteles educativos.