Puebla transforma ahorro financiero en más obras y pavimentación para 2027

Puebla informó que la estrategia de disciplina financiera implementada durante la administración del gobernador Alejandro Armenta Mier permitió liberar recursos para destinarlos a obras de infraestructura, principalmente en calles y vialidades.

Durante una conferencia de prensa, el gobernador explicó que la liquidación anticipada de la deuda relacionada con el Museo Internacional del Barroco (MIB) permitió recuperar capacidad financiera para el estado y evitar compromisos económicos que se extenderían durante varios años.

Armenta Mier detalló que la obligación representaba pagos de aproximadamente 500 millones de pesos cada año hasta 2039. Ante esta situación, el Gobierno estatal decidió liquidar anticipadamente la deuda mediante una operación de corto plazo cercana a los 2 mil millones de pesos, cantidad que, según lo informado, ya fue cubierta.

Con esta decisión, Puebla evitó compromisos futuros por alrededor de 8 mil millones de pesos, cantidad que representaba una parte importante de la deuda estatal.

El gobernador explicó que los pagos que estaban contemplados para los siguientes años iban a aumentar de manera importante. Por ejemplo, se tenían previstos pagos de 637 millones de pesos en 2030, 838 millones en 2037 y cerca de mil millones de pesos durante el último año.

Por ello, señaló que la liquidación anticipada permitió resolver una obligación financiera heredada y evitar que el compromiso económico pasara a las siguientes administraciones.

El mandatario estatal afirmó que esta estrategia también permitirá que Puebla tenga mayor capacidad para realizar obras públicas sin recurrir a mecanismos que puedan comprometer los recursos de los próximos gobiernos.Entre los proyectos se encuentra el mejoramiento de calles en diferentes municipios. Actualmente, el estado cuenta con 13 trenes de pavimentación y 14 módulos de maquinaria, herramientas que permiten realizar trabajos de manera directa.

De acuerdo con el Gobierno estatal, durante 2025 y 2026 se intervinieron alrededor de 30 mil calles. Para 2027 se tiene contemplado atender otras 30 mil calles, tanto en municipios del interior del estado como en la zona metropolitana. La meta de la administración estatal es llegar a 150 mil calles pavimentadas para el año 2030.

Además de la pavimentación, el Gobierno de Puebla anunció diferentes proyectos para mejorar la movilidad y reducir los tiempos de traslado de las personas.

Uno de ellos contempla atender el congestionamiento vial en la zona oriente de Puebla, con conexiones hacia Amozoc, Cuautinchán, Oriental y Libres. También se contemplan acciones hacia Atlixco y los corredores Interserrano e Intermixteca. Otro proyecto anunciado es el Anillo Periférico 5 de Mayo, que integrará el Arco Norte, Circuito Norte y Circuito Sur. La intención es mejorar la conexión entre zonas como Amalucan, Bosques de San Sebastián, Chachapa y Amozoc con municipios como Tepeaca y Tehuacán.

El gobernador también anunció que para 2027 Puebla contará con la Ruta de los Volcanes, un proyecto de conectividad que contempla unir zonas cercanas al Iztaccíhuatl, La Malinche y el Citlaltépetl. Las autoridades señalaron que estos proyectos se desarrollan en coordinación con el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

De esta manera, el Gobierno de Puebla busca utilizar los recursos públicos de una manera más eficiente y convertir el ahorro financiero en obras que beneficien directamente a la población. La administración estatal sostiene que la reducción de compromisos financieros permitirá contar con mayor capacidad para invertir en infraestructura, movilidad y pavimentación, sin generar nuevas cargas económicas para los próximos gobiernos.

Con estas acciones, Puebla plantea una estrategia en la que el manejo de las finanzas públicas se utilice para impulsar obras y mejorar las condiciones de movilidad de las familias en distintas regiones del estado.