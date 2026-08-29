San Luis Potosí inicia liberación de moscas estériles contra el gusano barrenador

El estado de San Luis Potosí comenzó con la liberación de moscas estériles como parte de las acciones para combatir y reducir la presencia del gusano barrenador del ganado, una plaga que afecta principalmente a animales que tienen heridas abiertas.

La estrategia de control biológico comenzó en municipios de la Huasteca y la Zona Media, regiones donde se ha registrado una mayor presencia de casos. Con esta medida, las autoridades buscan disminuir la reproducción de la mosca que provoca el gusano barrenador y evitar que continúe afectando al ganado.

De acuerdo con información de El Sol de San Luis, la liberación de estos insectos forma parte de una estrategia coordinada para contener la plaga y proteger principalmente a los productores ganaderos de la entidad.

El gusano barrenador es provocado por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax. Las moscas adultas pueden depositar sus huevos en heridas abiertas de los animales. Cuando las larvas nacen, comienzan a alimentarse del tejido, lo que puede ocasionar lesiones graves y poner en riesgo la vida de los animales si no reciben atención.

Por esta razón, las autoridades sanitarias han reforzado las acciones de vigilancia, prevención y atención de los casos registrados en San Luis Potosí.

La liberación de moscas estériles utiliza la llamada Técnica del Insecto Estéril, un método de control biológico que busca reducir la reproducción de la plaga. Para ello, se liberan principalmente machos que fueron esterilizados previamente.

Cuando estos insectos se aparean con hembras silvestres, no producen descendencia fértil. De esta manera, con liberaciones constantes, se busca disminuir poco a poco la población de la mosca que provoca el gusano barrenador.

Esta técnica ya es utilizada dentro de la estrategia nacional contra la plaga. El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) informó que la dispersión de mosca estéril se realiza también en entidades como Tamaulipas, Nuevo León y San Luis Potosí.En San Luis Potosí, las autoridades estatales han señalado que la vigilancia continúa principalmente en las zonas donde se han detectado más casos.

Además de la liberación de insectos estériles, se mantienen acciones para revisar a los animales, atender posibles heridas y detectar de manera oportuna nuevos casos. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh) también ha llamado a los productores a mantener una vigilancia constante sobre sus animales. En reportes recientes, la dependencia señaló que los municipios de Ciudad del Maíz y Guadalcázar se encuentran entre las zonas con mayor incidencia.

Las autoridades han explicado que una de las principales medidas para prevenir el gusano barrenador es revisar frecuentemente al ganado y atender cualquier herida que pueda presentar, debido a que estas lesiones son el principal punto donde la mosca puede depositar sus huevos. También se ha pedido a los productores reportar cualquier animal que presente signos de infestación para que pueda recibir atención veterinaria.

La estrategia busca proteger la actividad ganadera de San Luis Potosí, debido a que el gusano barrenador puede generar pérdidas económicas para los productores cuando los animales enferman o requieren tratamientos. El Gobierno estatal y las autoridades federales mantienen la coordinación para continuar con la vigilancia y ampliar las acciones de control en las regiones donde sea necesario.

Con la liberación de moscas estériles, San Luis Potosí se suma a las acciones que se realizan en diferentes estados del país para contener esta plaga. La medida busca reducir la reproducción de la mosca y, con ello, disminuir los casos de gusano barrenador en el ganado. Las autoridades insistieron en que la participación de los productores es fundamental para detectar rápidamente cualquier caso y evitar que la enfermedad continúe extendiéndose a otras zonas del estado.