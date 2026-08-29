Cocodrilos obligan a colocar por primera vez banderas moradas en playas de Manzanillo

La presencia de cocodrilos en diferentes zonas de playa de Manzanillo, Colima, provocó que autoridades de Protección Civil colocaran por primera vez banderas moradas para advertir a los visitantes sobre la presencia de fauna peligrosa.

Durante los últimos días se han registrado al menos 15 avistamientos de cocodrilos en la zona que comprende las playas de Miramar y La Boquita, situación que llevó a las autoridades a reforzar las medidas de seguridad para evitar algún accidente con turistas o habitantes. Las banderas moradas fueron utilizadas como una señal de advertencia para informar a las personas que existe la presencia de animales que pueden representar un riesgo. Por ello, se pidió a los visitantes respetar la señalización y evitar ingresar al mar en las áreas donde fueron colocadas.

La presencia de estos reptiles está relacionada principalmente con la temporada de lluvias. Durante este periodo, aumenta el nivel de agua en esteros y lagunas, lo que puede provocar que algunos cuerpos de agua se desborden. Ante estas condiciones, los cocodrilos pueden desplazarse de sus lugares habituales y llegar a zonas cercanas a las playas o incluso a áreas urbanas en busca de nuevos espacios para refugiarse. Las autoridades también informaron que algunos de los ejemplares que fueron localizados pudieron ser capturados y posteriormente reubicados. Hasta el momento, los reportes indican que no se han registrado personas lesionadas por estos avistamientos.

Protección Civil pidió a la población mantenerse atenta y no acercarse a los cocodrilos en caso de encontrar alguno. También se recomendó no molestarlos, no arrojarles objetos y mantener una distancia segura mientras llegan las autoridades correspondientes. La medida busca prevenir situaciones de riesgo, especialmente porque las playas de Manzanillo reciben una importante cantidad de visitantes durante los periodos vacacionales y fines de semana.

El avistamiento de cocodrilos no es algo completamente nuevo en la zona, ya que durante la temporada de lluvias estos animales suelen desplazarse debido a los cambios en los niveles de agua. Sin embargo, la colocación de las banderas moradas representa una medida preventiva que permite informar de manera rápida a quienes se encuentran en las playas. Además de las lluvias, especialistas han señalado que el crecimiento de actividades industriales y urbanas en la zona puede generar cambios en el hábitat de estos animales. Esto podría provocar que los cocodrilos tengan que desplazarse hacia otras áreas de la costa.

Por esta razón, el cuidado del medio ambiente y la protección de los espacios donde habitan estas especies también son temas importantes para evitar que aumenten los encuentros entre animales y personas. Las autoridades mantienen vigilancia en las zonas donde se han registrado los avistamientos y continúan atendiendo los reportes de la población.

Para los visitantes, la principal recomendación es respetar las banderas y no ingresar al agua cuando exista una advertencia por presencia de fauna peligrosa. También se debe evitar acercarse a cualquier cocodrilo que pueda encontrarse en la playa, esteros o zonas cercanas. En caso de observar uno de estos animales, la población debe reportarlo a las autoridades y permitir que el personal especializado se encargue de la situación.