Andrés Mijes llama a Nuevo León a sumarse al “Modo Sí” y fortalecer a Morena

Andrés Mijes

Más de 5 mil simpatizantes y militantes de Morena se congregaron en la plaza principal de Escobedo para participar en la Asamblea de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, en respaldo a Andrés Mijes, aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación en Nuevo León.

Ante los asistentes, Mijes destacó la unidad y fuerza territorial del movimiento en el municipio, al que identificó como un referente de Morena en la zona metropolitana del estado.

El aspirante sostuvo que desde Escobedo se ha demostrado que la Cuarta Transformación puede dar resultados en el norte del país, al existir organización, presencia territorial y respaldo ciudadano.

Durante su intervención, llamó a Nuevo León a sumarse al denominado “Modo Sí” y dejar atrás, dijo, una ruta caracterizada por malos gobiernos, improvisación y ocurrencias.

Mijes afirmó que la Transformación puede consolidarse en el norte del país y generar resultados que coloquen en el centro de las decisiones públicas el bienestar de las familias.

Asimismo, señaló que Nuevo León no puede continuar perdiendo tiempo mientras el país avanza con un proyecto que, desde su perspectiva, cuenta con una visión de futuro.

En contraste, cuestionó al actual gobierno estatal y lo acusó de mantener un “Modo No” que, aseguró, ha significado casi cinco años de improvisación, obras sin planeación y un incremento de la deuda, además de decisiones que calificó como ocurrencias.

“Mientras la presidenta tiene un plan, el gobierno estatal improvisa”, afirmó Mijes, quien sostuvo que Nuevo León requiere capacidad, honestidad y resultados para atender las necesidades de la población.

En este contexto, destacó la presencia de Morena en la entidad y puso como ejemplo su gestión al frente del municipio de Escobedo, al señalar que fue el alcalde de Morena más votado de México.

Por ello, consideró necesario fortalecer la presencia del partido y trasladar al ámbito estatal la fuerza que, aseguró, ha construido el movimiento en municipios como Escobedo.

Mijes concluyó que el llamado “Modo Sí” representa, desde su perspectiva, una apuesta por la organización, el trabajo y los resultados para consolidar la Cuarta Transformación en Nuevo León.