Sinaloa recibe más de 1.7 millones de visitantes durante el verano

Durante la temporada vacacional de verano, Sinaloa recibió a más de 1.72 millones de visitantes, quienes dejaron una derrama económica superior a los 7 mil 375 millones de pesos, de acuerdo con información de la Secretaría de Turismo del estado.

Durante julio y agosto, la entidad registró una ocupación hotelera promedio del 70 por ciento, lo que refleja el movimiento que tuvieron los principales destinos turísticos de Sinaloa durante este periodo de vacaciones.

Uno de los destinos que tuvo mayor actividad fue Mazatlán, considerado como el principal motor turístico del estado. El puerto recibió aproximadamente 1.35 millones de visitantes durante los meses de julio y agosto, alcanzando una ocupación hotelera promedio del 79 por ciento.

Además, Mazatlán generó una derrama económica estimada en 6 mil 528 millones de pesos, representando una parte importante de los ingresos obtenidos por Sinaloa durante la temporada.

La secretaria de Turismo estatal, Mireya Sosa Osuna, destacó que estos resultados muestran que Sinaloa cuenta con una oferta turística amplia, capaz de atraer visitantes interesados en diferentes tipos de experiencias.

La funcionaria señaló que el estado ofrece desde playas y destinos de sol y arena, hasta zonas de montaña, comunidades rurales, gastronomía, cultura y espacios naturales.

“Este verano Sinaloa reafirma su posición como uno de los destinos más diversos y fascinantes de México”, afirmó Sosa Osuna, quien también destacó la importancia de la gastronomía sinaloense, reconocida tanto a nivel nacional como internacional.

Como parte de las acciones para atraer visitantes, durante la temporada se llevó a cabo la campaña “Sinaloa, el verano que lo tiene todo”, con la que se buscó mostrar las diferentes opciones turísticas que existen en el estado.

La estrategia tuvo como uno de sus principales puntos de promoción a Mazatlán, pero también buscó dar mayor difusión a otros destinos de Sinaloa.

Entre ellos se encuentran sus cinco Pueblos Mágicos, así como los Pueblos Señoriales, las zonas costeras, la sierra y distintas comunidades rurales.

La Secretaría de Turismo señaló que la intención fue mostrar que Sinaloa no solamente cuenta con destinos de playa, sino también con espacios relacionados con la naturaleza, la cultura y las tradiciones de sus comunidades.

De acuerdo con la dependencia, uno de los elementos que también ayudó a atraer visitantes fue la gastronomía, además de la hospitalidad de las personas que viven en las diferentes regiones del estado.

Sosa Osuna atribuyó los resultados de la temporada al trabajo coordinado entre autoridades y empresarios del sector turístico. En este esfuerzo participaron los 20 municipios de Sinaloa, cuatro asociaciones de hoteles y diferentes integrantes de la industria turística.

La secretaria agradeció también a los visitantes que eligieron Sinaloa como destino para pasar sus vacaciones de verano.

Los resultados obtenidos durante julio y agosto permiten al estado cerrar una temporada positiva, principalmente por el desempeño de Mazatlán, aunque también por el interés que generaron otros destinos.

La estrategia turística estatal contempla seguir aprovechando la diversidad de sus playas, pueblos, zonas naturales, cultura y gastronomía para atraer visitantes durante las próximas temporadas vacacionales.