Beatriz Mojica reivindica la identidad y derechos de la población afromexicana en Guerrero

Beatriz Mojica

En el marco del Día Internacional de las y los Afrodescendientes, que se conmemora este 31 de agosto, Beatriz Mojica destacó la importancia de reconocer la identidad, historia, cultura y aportaciones de la población afromexicana, particularmente en Guerrero.

A través de un mensaje con motivo de esta fecha, resaltó que asumirse como afromexicana representa un acto de reconocimiento de los orígenes, la historia y la identidad, así como una herencia que debe portarse con orgullo.

Señaló que en Guerrero, la presencia afromexicana permanece vigente en expresiones culturales como la música, las tradiciones, la gastronomía y las formas de convivencia comunitaria. Asimismo, recordó que la historia de las comunidades afromexicanas está vinculada con procesos de resistencia y cimarronaje.

En su mensaje, la aspirante a la coordinación estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación en Guerrero, subrayó que nombrarse como afromexicanos y afromexicanas permite visibilizar su presencia en la sociedad y fortalecer la lucha contra el racismo y la discriminación.

También, destacó que la población afromexicana es actualmente reconocida como sujeto de derechos, resultado de décadas de organización, lucha y resistencia del movimiento afromexicano. No obstante, señaló que este reconocimiento implica el compromiso de continuar trabajando para que los derechos establecidos se traduzcan en mejores condiciones de vida y plena igualdad.

Finalmente, expresó orgullo por las raíces afromexicanas y guerrerenses, además de reconocer el papel de las nuevas generaciones que crecen identificándose con su origen y valorando la fuerza de su historia.