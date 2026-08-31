Seguridad y atención social serán prioridades para Sinaloa en próximo presupuesto

La seguridad y la atención de las necesidades básicas de la población serán dos de los principales temas que el Gobierno de Sinaloa buscará fortalecer dentro del próximo presupuesto estatal, informó la gobernadora Graciela Domínguez Nava.

La mandataria señaló que su administración mantiene una política enfocada en atender los problemas que más afectan a las familias sinaloenses, con la intención de que los recursos públicos se traduzcan en beneficios directos para la ciudadanía.

Durante sus declaraciones, Domínguez Nava destacó también el respaldo que existe por parte del Gobierno Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, particularmente en materia de seguridad.

La gobernadora explicó que Sinaloa continúa siendo considerado un estado de atención prioritaria dentro de la estrategia federal de seguridad. Por ello, no descartó que integrantes del gabinete de seguridad federal puedan regresar próximamente a territorio sinaloense para realizar una nueva reunión de seguimiento.

De acuerdo con la mandataria, este tipo de encuentros forman parte de la estrategia que se mantiene con diferentes entidades federativas y permiten revisar las acciones que se realizan diariamente en materia de seguridad.

Domínguez Nava señaló que en Sinaloa se mantiene un trabajo constante a través de la Mesa de Seguridad, donde se revisan las condiciones del estado y se analizan las acciones que llevan a cabo las distintas autoridades.

La gobernadora consideró que una nueva reunión del gabinete federal en Sinaloa permitiría continuar con el seguimiento de las estrategias implementadas y evaluar los resultados obtenidos.

“Es parte de esta estrategia, de esta revisión que se sigue haciendo con las distintas entidades federativas y Sinaloa está en un plano de una atención prioritaria por parte de la Presidenta”, expresó.

Además de la seguridad, uno de los principales objetivos del próximo presupuesto será atender las necesidades sociales de la población.

La gobernadora adelantó que los recursos tendrán un carácter social, con prioridad en aquellos problemas que afectan directamente la vida cotidiana de las familias.

Entre los temas que consideró más importantes se encuentra el acceso al agua potable. Explicó que todavía existen comunidades sinaloenses que no cuentan con un servicio adecuado, por lo que será necesario aumentar los esfuerzos para solucionar esta situación.

Domínguez Nava consideró que el agua potable representa una necesidad básica y un derecho esencial para la población, por lo que mejorar el servicio será uno de los objetivos de su administración.

“Necesitamos profundizar la atención a todas las comunidades que siguen sin tener un buen servicio de agua potable, eso es un derecho básico esencial”, afirmó.

La mandataria estatal indicó que actualmente su gobierno trabaja en la preparación del presupuesto y en la definición de las acciones que tendrán mayor impacto para las familias.

La intención, dijo, es que los recursos sean utilizados para resolver problemas concretos y que los resultados puedan ser observados por la población.

Con este enfoque, el Gobierno de Sinaloa busca que el próximo presupuesto tenga como principales características la atención social, la mejora de los servicios básicos y el fortalecimiento de las acciones de seguridad.

De esta manera, la administración estatal pretende mantener la coordinación con el Gobierno Federal y continuar con las estrategias que permitan mejorar las condiciones de vida de las familias sinaloenses.