Detienen en Tabasco a conductor que transportaba casi dos toneladas de droga ocultas entre dulces de coco

Droga oculta entre dulces de coco (especial)

Un cargamento de casi dos toneladas de droga que presuntamente era transportado oculto entre cajas con supuestos dulces de coco fue asegurado en Tabasco por autoridades federales, quienes también detuvieron al conductor de la unidad.

El operativo se realizó sobre la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, a la altura del municipio de Huimanguillo, como parte de las acciones de inspección y vigilancia implementadas para combatir el tráfico de drogas en las carreteras del país.

La acción fue encabezada por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Durante los trabajos de vigilancia, los agentes marcaron el alto al conductor de un vehículo de carga para realizar una inspección.

Al revisar la unidad, los elementos detectaron irregularidades en el peso y las dimensiones de los paquetes que supuestamente contenían dulces de coco, por lo que realizaron una revisión más detallada.

En el interior localizaron 1,822 kilos de marihuana y 81 kilos de metanfetamina.

Tras el hallazgo, el conductor fue detenido y se le informaron sus derechos de ley. Posteriormente, fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal junto con la droga y el vehículo asegurado.

Será el agente del Ministerio Público quien determine la situación jurídica del detenido y continúe con la integración de la carpeta de investigación.

De acuerdo con las autoridades, el aseguramiento representa una afectación económica para la delincuencia organizada de más de 25 millones de pesos, además de impedir que miles de dosis lleguen al mercado ilegal.

El Gabinete de Seguridad señaló que este tipo de operativos forman parte de las acciones para frenar el trasiego de drogas, combatir a los grupos que generan violencia y reforzar la seguridad en las carreteras del país.