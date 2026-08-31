Geraldine Ponce llama a mantener la unidad para transformar Tepic y Nayarit

Geraldine Ponce

Geraldine Ponce, aspirante a la coordinación estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación en Nayarit, afirmó que su trayectoria política ha estado marcada por el compromiso de continuar sirviendo a la ciudadanía y por la convicción de impulsar la transformación desde Morena.

Al recordar sus inicios en la vida pública, señaló que prácticamente al concluir su carrera decidió participar como candidata a diputada local por Morena, en la primera elección en la que el partido contendió en Nayarit. Destacó que en aquel momento participaron sin coalición y con recursos limitados, por lo que su campaña se sostuvo, dijo, con “las tres S: suelas, sudor y saliva”.

Ponce consideró que aquella experiencia le permitió conocer de cerca las necesidades de la población y desarrollar un mayor interés por mantener contacto directo con las personas desde el ámbito político.

Posteriormente, como diputada federal en 2018, aseguró que además de contribuir a sentar las bases de la transformación del país, gestionó recursos ante distintas dependencias y con integrantes del gabinete del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador para concretar proyectos en Tepic.

La alcaldesa con licencia sostuvo que su experiencia como diputada federal y presidenta municipal le ha permitido ampliar su visión sobre los retos que enfrenta la capital nayarita y las acciones necesarias para continuar con su transformación.

“Yo me quito la camisa de campaña y me pongo la camisa por Tepic”, afirmó, al destacar que el municipio requiere unidad para avanzar y atender las necesidades de sus habitantes.

Ponce señaló que su gestión representa apenas el inicio de un proyecto de transformación para la ciudad y expresó su satisfacción por los avances alcanzados, aunque subrayó que todavía existen retos pendientes.

Finalmente, llamó a mantener la confianza y el ánimo para continuar trabajando por Tepic y Nayarit, al tiempo que refrendó su disposición de seguir sirviendo a la población: “Estoy satisfecha, pero vamos por más”.