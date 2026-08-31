Reconoce Torres Piña labor altruista de animalistas en Michoacán

Carlos Torres Piña

El aspirante a la Coordinación Estatal de Defensa de la Soberanía y la Transformación, Carlos Torres Piña, reconoció la labor altruista de animalistas, rescatistas y jóvenes que participan en la defensa y protección de los seres sintientes en Michoacán.

Durante una reunión con representantes de diversas asociaciones, Torres Piña señaló que la protección de los animales requiere la participación coordinada de instituciones gubernamentales, sector educativo, organizaciones sociales y ciudadanía, además de acciones que tengan cobertura en todas las regiones del estado.

Consideró prioritario fortalecer los refugios y brindar respaldo a las personas rescatistas, quienes realizan esta actividad de manera voluntaria y, en muchos casos, deben combinarla con sus empleos y responsabilidades personales.

“Todos y todas las rescatistas lo hacen de buena voluntad y por convicción; contribuyen a la sociedad para evitar que las situaciones de abandono pongan en riesgo a los animales y tratan de llevarlos a sus refugios”, expresó.

El morenista propuso también ampliar las unidades de atención al maltrato animal a municipios como Zamora, Uruapan, Zitácuaro y Huetamo, además de Morelia, con el propósito de descentralizar la atención y responder de manera oportuna a los casos registrados en distintas regiones.

Torres Piña sostuvo que las políticas públicas no deben limitarse a intervenir después de que ocurre un acto de crueldad, sino que deben privilegiar la prevención, educación y concientización sobre el cuidado y la responsabilidad hacia los animales.

En este sentido, planteó fortalecer la coordinación con el sector educativo para desarrollar programas desde primaria y secundaria hasta los niveles medio superior y superior, orientados a fomentar una cultura de protección y cuidado animal.

Asimismo, propuso promover la adopción responsable durante temporadas como Navidad, Día de Reyes y Día del Niño, con el objetivo de evitar que los animales sean adquiridos como regalos sin considerar las responsabilidades que implica su cuidado.

El aspirante destacó la importancia de proporcionar acompañamiento legal y capacitación a asociaciones y personas rescatistas, para que conozcan sus derechos y los procedimientos relacionados con la protección animal.

También consideró necesario crear espacios destinados al resguardo temporal de animales, debido a que los refugios y rescatistas enfrentan limitaciones de capacidad para atender todos los casos que reciben.

“Muchos de quienes integran estas asociaciones tienen su trabajo y sus responsabilidades, pero contribuyen a la sociedad en el cuidado y la atención de los animales”, señaló.

Otra de las propuestas consiste en fortalecer las campañas de esterilización mediante las instituciones de salud, de modo que cada región o jurisdicción sanitaria cuente con un área específica para ofrecer este servicio.

Finalmente, Torres Piña adelantó que se prevé realizar un foro con asociaciones animalistas, instituciones y autoridades, con el propósito de recoger sus propuestas e inquietudes y plasmarlas en un documento con líneas de acción a corto, mediano y largo plazo.

Reiteró su reconocimiento a quienes participan en la protección animal y afirmó que mantendrá su respaldo a las organizaciones y colaborará, dentro de sus posibilidades, en las acciones encaminadas al bienestar de los animales en Michoacán.