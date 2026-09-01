Cruz Pérez Cuéllar señala a Maru Campos por “lucrar” con causa de madres buscadoras

Cruz Pérez Cuellar

El aspirante a la coordinación interna de Morena en Chihuahua, Cruz Pérez Cuellar demostró su inconformidad por la falta de acciones de la gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván ante el tema de desaparición de personas.

Estas críticas son una respuesta al reciente anuncio de la gobernadora para dar a conocer una nueva iniciativa de apoyo para las familias de las víctimas, además de realizar una crítica hacia la administración federal, lamentando haber confiado en que el problema se atendería con toda la fuerza del Gobierno Federal. La mandataria argumentó a través de un video en redes sociales que las desapariciones en el país no pueden ser resueltas por un gobierno estatal en solitario.

La reacción del alcalde con licencia de Ciudad Juárez, dejó ver un total desacuerdo con las palabras de Campos, la acusó directamente de realizar oportunismo político.

“Hoy la Gobernadora de Chihuahua quiere aprovecharse de la causa de las madres buscadoras. No tiene límites”, aseveró Pérez Cuéllar.

Perez Cuellar sostuvo que las propias madres de familia han realizado múltiples denuncias debido a que el Gobierno del Estado no realiza “ni el mínimo esfuerzo” para apoyarlas en las jornadas de búsqueda de sus seres queridos.

En contraste con los señalamientos de la gobernadora, Pérez Cuéllar respaldó la gestión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señalando que la directriz federal ha sido muy clara al establecer que el acompañamiento a las víctimas no puede limitarse a un discurso o una fotografía.