DIF Tamaulipas presenta convocatoria para apoyar proyectos de organizaciones civiles

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Tamaulipas presentó la convocatoria “Sociedad Civil en Transformación 2026”, dirigida a organizaciones de la sociedad civil que busquen desarrollar proyectos en beneficio de la población y de las comunidades del estado.

De acuerdo con la información presentada por el organismo, las organizaciones participantes podrán acceder a apoyos económicos que van de 50 mil hasta 100 mil pesos, dependiendo de las características y objetivos de los proyectos que sean seleccionados.

La convocatoria busca impulsar la participación de la sociedad civil en acciones que generen beneficios para diferentes sectores de la población. Entre los temas que pueden atender los proyectos se encuentran acciones relacionadas con el cuidado y protección del medio ambiente, además de otras propuestas que tengan un impacto positivo en las comunidades.

El DIF Tamaulipas señaló que este tipo de programas forman parte de las acciones para fortalecer el trabajo conjunto entre las instituciones públicas y las organizaciones sociales, ya que estas últimas tienen presencia directa en diferentes comunidades y conocen algunas de las necesidades que enfrentan las familias.

La convocatoria “Sociedad Civil en Transformación 2026” representa también una oportunidad para que las organizaciones puedan obtener recursos y llevar a cabo proyectos que, en algunos casos, sería complicado realizar únicamente con sus propios recursos.

El objetivo es que los recursos lleguen a iniciativas que tengan un beneficio real y que puedan contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas, así como al cuidado del entorno.

La participación de las organizaciones civiles es considerada importante debido a que realizan actividades en distintas áreas y trabajan de manera cercana con grupos que requieren atención. Por ello, el programa busca fortalecer sus capacidades para que puedan continuar con sus actividades y ampliar el impacto de sus proyectos.

Además del apoyo económico, la convocatoria representa un mecanismo para reconocer el trabajo que realizan las organizaciones de la sociedad civil en Tamaulipas y promover una mayor participación de la ciudadanía en la solución de problemas sociales y ambientales.

El DIF Tamaulipas invitó a las organizaciones interesadas a consultar las bases de la convocatoria y revisar los requisitos necesarios antes de presentar sus propuestas. La intención es que los proyectos cumplan con los criterios establecidos y puedan ser considerados dentro del proceso de selección.

Con “Sociedad Civil en Transformación 2026”, el organismo estatal busca mantener una colaboración más cercana con las asociaciones y organizaciones que trabajan en favor de la población tamaulipeca.

Los apoyos, que van de 50 mil a 100 mil pesos, representan una alternativa para que las organizaciones puedan poner en marcha nuevas acciones y continuar con proyectos que tengan un impacto positivo.

De esta manera, el DIF Tamaulipas busca que la sociedad civil tenga una participación más activa en las acciones de transformación del estado, mediante proyectos que atiendan necesidades de las comunidades y promuevan mejores condiciones para sus habitantes.