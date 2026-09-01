Recolectan más de 2 mil libros usados para promover la economía circular en Baja California

Más de 2 mil libros usados fueron recolectados en Baja California como parte de la jornada “Dona tu libro viejo”, una actividad que busca fomentar la economía circular y evitar que materiales que todavía pueden ser utilizados terminen como basura.

La jornada fue encabezada por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Baja California, en coordinación con la Fundación Hélice, y contó con la participación de ciudadanos de diferentes municipios del estado.La actividad tuvo como objetivo aprovechar nuevamente los libros y otros materiales de papel, además de promover entre la población la importancia de reutilizar y reciclar. La economía circular busca que los productos puedan tener una segunda vida antes de convertirse en residuos.

En esta jornada participaron personas de Tijuana, Ensenada, San Quintín y Mexicali, quienes llevaron diferentes tipos de libros para contribuir con la campaña. Entre los materiales recibidos estuvieron libros de texto, materiales didácticos, novelas y otros ejemplares que todavía pueden ser utilizados.

De acuerdo con la información difundida, los libros que se encuentran en buenas condiciones serán utilizados para apoyar el equipamiento de bibliotecas comunitarias e instituciones que promueven la lectura entre niñas, niños, jóvenes y adultos.De esta manera, los ejemplares recolectados podrán llegar a nuevas personas y continuar siendo aprovechados, en lugar de terminar como residuos.

La jornada también permitió recibir materiales que ya no podían ser utilizados para la lectura. Algunos libros incompletos o dañados, así como cuadernos usados, serán destinados al reciclaje para aprovechar nuevamente el papel.Las autoridades señalaron que este tipo de acciones ayudan a fomentar la educación ambiental y el desarrollo sustentable, ya que permiten que la ciudadanía participe directamente en el cuidado de los recursos naturales.

Además, la campaña busca crear una mayor conciencia sobre la cantidad de materiales que se desechan diariamente y que pueden ser reutilizados o reciclados. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable invitó a la población a continuar participando en las próximas jornadas de recolección. De acuerdo con la información publicada, las siguientes actividades están programadas para el 24 de septiembre y 29 de octubre.

Estas nuevas jornadas representan otra oportunidad para que las familias revisen los libros que ya no utilizan y puedan entregarlos para que tengan un nuevo destino. La iniciativa también busca relacionar la protección del medio ambiente con el fomento de la lectura, ya que los libros que todavía se encuentran en buenas condiciones pueden beneficiar a otras personas y, al mismo tiempo, evitar la generación de residuos.

Con estas acciones, el Gobierno de Baja California y las organizaciones participantes buscan fortalecer la cultura del reciclaje y la reutilización en el estado. La participación de la ciudadanía fue considerada importante para alcanzar la recolección de más de 2 mil libros, demostrando que pequeñas acciones pueden contribuir al cuidado del medio ambiente.

La campaña “Dona tu libro viejo” continuará durante los próximos meses, con el propósito de darle una segunda oportunidad a los materiales y promover una mayor participación de la sociedad en acciones relacionadas con la economía circular y el desarrollo sustentable.