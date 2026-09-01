Ana Lilia Rivera impulsa la creación de más oportunidades y derechos para todas las mujeres

Ana Lilia Rivera Rivera, senadora con licencia y aspirante a la coordinación interna de Morena en Tlaxcala, afirmó que la transformación de México debe reconocer plenamente a las mujeres como protagonistas de la historia, además de crear derechos que puedan reflejarse todos los días, particularmente en las comunidades y territorios donde persisten mayores desigualdades.

Durante su participación en un encuentro con mujeres en la capital del estado, donde encabezó un acto en defensa de la soberanía, la aspirante destacó el legado de quienes abrieron camino antes que ellas y reivindicó especialmente a las mujeres de los pueblos originarios, a quienes calificó como guardianas de lenguas, conocimientos, tradiciones y memoria.

Señaló que su visión parte del territorio y de reconocer que las mujeres enfrentan realidades distintas. Una mujer indígena, rural, afromexicana, migrante, trabajadora del hogar, campesina, joven o adulta mayor puede enfrentar desigualdades que se acumulan, por lo que la igualdad sustantiva requiere políticas públicas capaces de atender esa diversidad.

Destacó que el acceso al agua, la salud, la educación y la justicia adquiere otra dimensión cuando una mujer debe recorrer kilómetros para obtenerlos o cuando las tareas de cuidado le impiden estudiar, trabajar o construir un proyecto propio. Por ello, consideró indispensable crear sistemas de cuidados que consideren una justicia cercana y oportuna.

Ana Lilia Rivera impulsa la creación de más oportunidades y derechos para todas las mujeres

Reconoció los avances de la Cuarta Transformación en materia de bienestar, derechos laborales y protección de las mujeres, así como las conquistas que representan leyes como la de Olimpia, Monzón, Sabina y Paola Buenrostro. Sin embargo, advirtió que el gran desafío es que la justicia llegue antes de la violencia, la desaparición o el feminicidio.

“No hay soberanía nacional completa si una mujer no tiene soberanía sobre su propia vida” afirmó, haciendo referencia al respaldo que brinda a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la defensa de la soberanía, el Estado de derecho y las libertades.