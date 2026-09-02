Campo de Chihuahua enfrenta crisis por falta de agua y bajos precios agrícolas

El campo de la zona centro-sur de Chihuahua enfrenta una situación complicada debido a la falta de agua y a los bajos precios que reciben los productores por sus cosechas, situación que pone en riesgo la actividad agrícola y los ingresos de cientos de familias.

La escasez de lluvias ha afectado la disponibilidad de agua para el sector agrícola. A esto se suma la baja recuperación de las principales presas que abastecen a la región, entre ellas La Boquilla y Francisco I. Madero. La situación representa un problema para los agricultores, quienes dependen del agua almacenada en las presas para mantener sus cultivos durante los ciclos agrícolas.

Uno de los principales problemas es que las presas no han logrado recuperar los niveles de almacenamiento necesarios debido a las condiciones de sequía que se han presentado en la región. La falta de lluvias reduce la posibilidad de contar con suficiente agua para las próximas temporadas de siembra. La problemática no solamente está relacionada con el agua. Los productores también enfrentan precios bajos para algunos de los productos que cosechan, lo que dificulta recuperar los gastos realizados durante el proceso de producción.

Entre los cultivos afectados por esta situación se encuentra el chile, cuyo precio ha registrado condiciones poco favorables para los agricultores. Los bajos precios provocan que, en algunos casos, los ingresos obtenidos por las cosechas sean insuficientes para cubrir los costos de producción. Los agricultores deben enfrentar gastos relacionados con semillas, fertilizantes, maquinaria, combustible, electricidad y mano de obra. Por ello, cuando el precio de venta disminuye, las ganancias se reducen considerablemente.

La combinación de escasez de agua y bajos precios genera una doble presión para el campo de Chihuahua. Mientras los productores necesitan garantizar el suministro de agua para sus cultivos, también requieren mejores condiciones de comercialización para que su trabajo sea rentable. La situación afecta principalmente a municipios de la región centro-sur del estado, donde la agricultura representa una de las principales actividades económicas y es una fuente importante de empleo e ingresos para las familias.

La falta de agua también puede provocar que los agricultores reduzcan la superficie que siembran o incluso decidan no iniciar algunos cultivos debido al riesgo de perder su inversión. En este contexto, los productores enfrentan un panorama complicado para los próximos ciclos agrícolas. La disponibilidad de agua dependerá en buena medida de las lluvias y de la recuperación de las presas, mientras que los precios estarán relacionados con las condiciones del mercado.

La problemática del campo también puede tener efectos en otros sectores, ya que la actividad agrícola genera empleos y movimiento económico en las comunidades. Cuando disminuye la producción, también pueden verse afectados transportistas, comerciantes, trabajadores del campo y otros servicios relacionados con la agricultura.

Los agricultores de la región requieren que las autoridades y los distintos sectores involucrados busquen alternativas para enfrentar la escasez de agua y mejorar las condiciones de comercialización de sus productos. La situación muestra los retos que enfrenta actualmente el campo chihuahuense ante las condiciones climáticas y económicas. Para los productores, contar con agua suficiente y obtener precios adecuados por sus cosechas son elementos necesarios para mantener la actividad agrícola.

Mientras continúan las condiciones de sequía y los problemas de comercialización, el campo del centro-sur de Chihuahua permanece bajo presión, con productores que buscan mantener sus cultivos y sostener la economía de sus familias pese a las dificultades.