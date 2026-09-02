Lleva SEBIEN apoyos a municipios del altiplano de Tamaulipas

La Secretaría de Bienestar Social de Tamaulipas (SEBIEN) llevó diferentes apoyos a familias de los municipios de Jaumave y Maquihuana, como parte de las acciones del Gobierno del Estado para atender las necesidades de las comunidades del altiplano tamaulipeco.

Durante una gira de trabajo por esta región, personal de la dependencia realizó la entrega de apoyos a habitantes de ambos municipios, con el objetivo de contribuir a mejorar sus condiciones de vida y atender algunas de las necesidades que existen en las comunidades.

Las autoridades estatales señalaron que estas acciones forman parte de una estrategia de atención social que busca acercar los programas y servicios del gobierno a las personas que viven en diferentes municipios para acercar los servicios públicos a la población. Durante la gira también se destacó la importancia de mantener la coordinación entre los gobiernos estatal y municipal para ateder las necesidades de las familias. La Secretaría de Bienestar Social indicó que continuará trabajando en los diferentes municipios de Tamaulipas mediante acciones que permitan acercar apoyos y programas a las personas que los necesitan.

Estas actividades forman parte de las políticas sociales impulsadas por la administración estatal, que tienen como uno de sus objetivos apoyar a las familias en situación de vulnerabilidad y mejorar el acceso a programas de bienestar. Las autoridades señalaron que llevar los apoyos directamente a las comunidades permite tener un mayor contacto con la población y conocer las condiciones que enfrentan las familias en cada municipio.

En el caso del altiplano, las jornadas también representan una forma de acercar la atención gubernamental a localidades que se encuentran a una distancia considerable de las zonas con mayor concentración de servicios.

El Gobierno de Tamaulipas aseguró que mantendrá este tipo de recorridos para continuar atendiendo a la población y fortalecer las acciones de bienestar social en las distintas regiones del estado. Con la entrega de apoyos en Jaumave y Miquihuana, la SEBIEN busca mantener presencia en el altiplano y avanzar en la atención de las familias de esta región.

Las autoridades estatales reiteraron que los programas sociales tienen como finalidad apoyar a quienes más lo necesitan y contribuir a mejorar sus condiciones de vida, por lo que continuarán con jornadas similares en otros municipios de Tamaulipas.