Atacan a tiros a coordinador de Protección Civil de Mazatlán

Atacan a balazos a Óscar Osuna, coordinador de Protección Civil de Mazatlán

El coordinador de Protección Civil de Mazatlán, Óscar Osuna, fue atacado mientras se trasladaba en un vehículo del organismo, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSPS).

Durante la mañana de este 2 de septiembre, la dependencia recibió a través del número de emergencias 911 un reporte sobre una agresión con disparos de arma de fuego contra personas que viajaban en una camioneta.

Operativo en la zona

Tras recibir el aviso, elementos del Grupo Interinstitucional desplegaron una fuerza de reacción para atender la agresión y mantener las labores de seguridad en el área donde ocurrió el ataque.

Elementos de distintas corporaciones se trasladaron hasta la avenida Gutiérrez Nájera, en el sector Montuosa, donde mantienen un operativo preventivo y realizan las diligencias correspondientes por la agresión.

Al llegar al sitio, los agentes localizaron a dos personas lesionadas, quienes recibieron atención médica. Entre ellas se encuentra el coordinador de Protección Civil de Mazatlán.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado oficialmente cuál es el estado de salud de Óscar Osuna ni el de la segunda persona que resultó herida durante el ataque.

Búsqueda de los responsables

De acuerdo con testigos, sujetos armados que viajaban en una motocicleta de color rojo se aproximaron al vehículo de Protección Civil y dispararon en varias ocasiones.

Los impactos alcanzaron la camioneta, donde quedaron alrededor de una docena de impactos de bala. Después de la agresión, el Grupo Interinstitucional inició la búsqueda de los responsables.

Las autoridades mantienen las acciones de seguridad en el sector mientras se desarrollan las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido y localizar a quienes participaron en el ataque.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa pidió a la población atender las recomendaciones de seguridad emitidas por las autoridades y facilitar los trabajos que realizan los elementos de las distintas corporaciones en el lugar.