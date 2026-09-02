Sheinbaum condena coche bomba en Zacatecas y pide informe sobre la investigación

La presidenta Claudia Sheinbaum condenó el ataque con un coche bomba ocurrido en el municipio de Ojocaliente, Zacatecas, y señalo que las autoridades ya investigan los hechos. Además, pidió a la Secretaría de Gobernación (Segob) y al Gabinete de Seguridad prsentar más información sobre el caso.

Sheinbaum se refirió a la explosión registrada la noche del pasado 30 de agosto frente a la comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente. La mandataria confirmó que ya existen personas detenidas con las investigaciones. La mandataria confirmó que ya existen personas detenidas relacionadas con las investigaciones.

La presidenta calificó el ataque como un hecho aisalado y expresó su rechazo a este tipo de acciones violentas. También señaló que el caso está siendo atendido por las instituciones de seguridad y procuración de justicia.

De acuerdo con información difundida por autoridades y medios de comunicación, el coche utilizado en el ataque fue colocado ceca de las intalaciones de la Policía Municipal. Posteriormente ocurrió una explosión que provocó personas heridasd y daños en inmuebles de la zona. El ataque generó preocupación entre los habitantes de Ojocaliente debido a que la comandancia se encuentra en una zona céntrica y rodeada de viviendas. Ante esta situación, el Ayuntamiento ha planteado la posibilidad de trasladar las instalaciones de seguridad fuera de la zona habitacional para reducir riesgos a la población.

La investigación también busca establecer quiénes participaron en la colocación y detonación del vehículo, así como determinar las causas y posibles responsables del ataque.

Sheinbaum informó que la Secretaría de Gobernación tendrá participación en la presentación de información sobre el caso. Explicó que durante la conferencia del jueves 3 de septiembre se darán más detalles sobre los avances de la investigación.

Además, adelantó que el viernes 4 de septiembre el Gabinete de Seguridad estará en Zacatecas, desde donde se dará información directamente relacionada con el ataque y las personas detenidas.

La presidenta pidió esperar los resultados de las investigaciones antes de sacar conclusiones sobre el caso. Mientras tanto, las autoridades federales y estatales mantienen acciones de seguridad en diferentes municipios de Zacatecas.

El ataque en Ojocaliente ocurre en un contexto de otros hechos relacionados con el uso de explosivos registrados en el estado durante 2026. De acuerdo con información publicada por SDP Noticias, Zacatecas suma 10 ataques con explosivos en lo que va del año, siete de ellos dirigidos contra fuerzas de seguridad.El caso de Ojocaliente ha sido uno de los más recientes y de mayor impacto, debido a que la explosión ocurrió cerca de una zona habitacional. La Fiscalía General de Zacatecas informó previamente sobre personas heridas y daños en inmuebles como consecuencia de la detonación.

Por su parte, el Ayuntamiento de Ojocaliente solicitó apoyo al Gobierno estatal para poder reubicar la comandancia de Policía. El presidente municipal, Juan Manuel Zambrano, explicó que la medida busca disminuir el riesgo para los habitantes que viven cerca de las instalaciones.

Con la información que será presentada por la Secretaría de Gobernación y el Gabinete de Seguridad se espera conocer más detalles sobre los detenidos, las líneas de investigación y las acciones que se realizarán para reforzar la seguridad en la zona. Sheinbaum reiteró que su gobierno darás eguimiento al caso y que las autoridades correspondientes continuarán con las investigaciones para esclarecer el ataque ocurrido en Ojocaliente.