Chiapas recupera atractivo para inversiones nacionales e internacionales

Chiapas comienza a recuperar su atractivo para las inversiones nacionales e internacionales debido a una mejora en las condiciones de seguridad y a su ubicación estratégica en el sur de México, de acuerdo con autoridades estatales.

Pedro René Bodegas, subsecretario de Desarrollo Industrial y Atracción de Inversiones de la Secretaría de Economía y del Trabajo de Chiapas, señaló que el estado vuelve a colocarse como una opción para empresas que buscan ampliar sus operaciones y tener conexión con diferentes mercados. El funcionario explicó que uno de los principales puntos a favor de Chiapas es su infraestructura logística, ya que cuenta con diferentes vías que permiten mover mercancías dentro y fuera del estado.

Entre estas ventajas se encuentran sus conexiones terrestres, la posibilidad de contar con conectividad ferroviaria en el corto plazo, un aeropuerto con capacidad para manejar carga y el recinto marítimo de Puerto Chiapas. A esto se suma la frontera que tiene Chiapas con Guatemala, lo que permite establecer conexiones comerciales con Centroamérica. Esta ubicación puede ser aprovechada por empresas que buscan ingresar sus productos a nuevos mercados o facilitar el traslado de mercancías.

Bodegas destacó que la ubicación geográfica por sí sola no es suficiente para atraer inversiones. Por ello, consideró necesario promover las ventajas que ofrece la entidad y dar a conocer las condiciones que existen para las empresas. Entre los aspectos que se busca destacar está el capital humano con el que cuenta Chiapas, así como sus recursos naturales y su red de comunicaciones.

Otro de los puntos considerados importantes es la seguridad, ya que contar con condiciones que permitan a las empresas operar con tranquilidad es uno de los elementos que pueden influir en la decisión de invertir en una entidad. Como muestra del interés empresarial, el subsecretario mencionó la presencia y consolidación de compañías nacionales y transnacionales que ya tienen operaciones en Chiapas.

Entre ellas se encuentran Regal Springs, Nestlé y Maseca, empresas que forman parte de diferentes actividades productivas y que mantienen presencia en el territorio chiapaneco. El sector agroindustrial también representa una de las fortalezas económicas del estado. Chiapas destaca a nivel nacional por la producción de diferentes productos agrícolas y alimentarios.

De acuerdo con el funcionario, la entidad ocupa los primeros lugares en producción de tilapia y palma africana. Además, es reconocida como el principal productor de café en México. Otro producto importante para la economía estatal es el mango ataulfo, que cuenta con denominación de origen, lo que representa un elemento de identidad y valor comercial para la producción chiapaneca.

Las autoridades consideran que estas características pueden ayudar a fortalecer la economía estatal y generar nuevas oportunidades de inversión y empleo. La combinación de infraestructura, ubicación geográfica, producción agroindustrial, recursos naturales y capital humano representa una oportunidad para que Chiapas pueda atraer más empresas en los próximos años.

Sin embargo, para lograrlo será necesario mantener acciones que permitan mejorar las condiciones de seguridad y fortalecer la infraestructura necesaria para facilitar el traslado de productos y la instalación de nuevos proyectos. El Gobierno estatal busca que las ventajas de Chiapas sean conocidas por inversionistas nacionales y extranjeros, con la intención de impulsar nuevas inversiones y aprovechar la posición del estado como una puerta de conexión entre México y Centroamérica.