Antorcha Campesina Nacional se deslinda de vínculos políticos con Higinio Martínez y Ángel Garduño

Chapingo

El Movimiento Antorchista Mexiquense se deslindó de cualquier vínculo político con Higinio Martínez Miranda, presidente de la Mesa Directiva del Senado, y con Ángel Garduño García, rector de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), y denunció una campaña de señalamientos con trasfondo político.

En un comunicado dirigido a la población y a los medios de comunicación, la organización rechazó las acusaciones que la relacionan con un supuesto control de la UACh, así como con una presunta alianza electoral con Higinio Martínez rumbo a la gubernatura del Estado de México.

Antorcha sostuvo que los señalamientos difundidos en algunos medios se basan en declaraciones anónimas de supuestos integrantes de la comunidad universitaria y cuestionó que no se presenten nombres ni pruebas que sustenten las acusaciones.

La organización calificó como un “verdadero disparate” afirmar que controla al rector Ángel Garduño García y a los consejeros universitarios, y rechazó también las versiones sobre una supuesta intervención en órganos, recursos y distintas áreas de la institución.

Respecto a Higinio Martínez, Antorcha afirmó que las versiones sobre una alianza electoral “carecen de fundamento” y las ubicó dentro de una serie de materiales que, según su postura, buscan construir una narrativa política en su contra.

El Movimiento Antorchista Mexiquense consideró que estos señalamientos forman parte de una campaña de desgaste político con dos objetivos: influir en el escenario electoral del Estado de México y generar condiciones de confrontación rumbo a la elección de la Rectoría de Chapingo en 2027.

Asimismo, señaló como relevante que los señalamientos contra Garduño García circularan el mismo día en que, de acuerdo con el comunicado, la Sala Indígena del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México confirmó su sentencia absolutoria en la causa penal 87/2025.

Para Antorcha, el contexto y la coincidencia de fechas evidencian una disputa política que busca incidir en el futuro de la Universidad Autónoma Chapingo y en el proceso de sucesión rectoral.

En su conjunto, el posicionamiento del Movimiento Antorchista Mexiquense sostiene que existe una campaña de señalamientos difundida en algunos medios y redes sociales que pretende relacionar a la organización con el control de la Universidad Autónoma Chapingo, con Ángel Garduño García y con Higinio Martínez Miranda.

Antorcha considera que el objetivo político sería desacreditar a la organización, debilitar al rector y generar condiciones de confrontación rumbo a la sucesión de 2027, además de incidir en el escenario electoral del Estado de México.

La organización rechazó las acusaciones, cuestionó el anonimato de las fuentes y demandó que cualquier señalamiento sobre el manejo de la universidad sea acompañado de elementos verificables.