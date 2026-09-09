Sinaloa fortalece atención integral a familias en situación de desplazamiento

SEBIDES encabeza mesa para revisar avances y se establecer acuerdos

La Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES) encabezó una nueva sesión de la Mesa Intersecretarial, en la que participaron diversas dependencias y organismos de Sinaloa, con el objetivo de fortalecer la atención integral a las familias que se encuentran en situación de desplazamiento forzado interno.

El titular de SEBIDES, Francisco Javier Barrón Aguayo, encabezó esta mesa, donde se dio seguimiento a las acciones emprendidas en reuniones anteriores y se revisaron las principales necesidades que enfrentan las familias desplazadas en distintos municipios del estado.

Se abordaron temas relacionados con certeza jurídica y vivienda, educación, salud, infraestructura y servicios básicos, además de plantearse acciones para continuar avanzando en la atención de las comunidades y familias que requieren acompañamiento institucional.

En materia de vivienda, se presentaron avances en los procesos de regularización y documentación de predios destinados a familias desplazadas, así como las acciones que permitirán continuar con la entrega de documentación y resolver los trámites que aún se encuentran en proceso.

La Secretaría de Educación informó sobre la incorporación de niñas y niños en situación de desplazamiento al presente ciclo escolar y dio seguimiento a los proyectos de infraestructura educativa que se desarrollan para atender las necesidades de estas familias.

Relacionado al tema de salud, se destacó la coordinación entre las instituciones que buscan fortalecer el abasto de medicamentos e insumos a la población, además de atender necesidades específicas identificadas durante las reuniones anteriores.

Además, se dio seguimiento a la colaboración con organismos de derechos humanos y con instancias internacionales, particularmente en temas relacionados con la protección de los derechos de las personas desplazadas y las condiciones necesarias para que, cuando sea posible, los procesos de retorno a sus comunidades de origen se realicen de manera segura y adecuada.

Entre las dependencias participantes establecieron nuevos compromisos con la meta de avanzar en obras y seguridad en sus patrimonios, liberación de recursos para la atención de estas familias, equipamiento para los proyectos productivos, disposición de semilla para quienes así lo requieran, atención médica a través de brigadas móviles y educación de calidad.

Además, se solicitaron las convocatorias de los programas existentes para vincular a las familias según sea el caso, y se comprometieron a revisar el presupuesto para la electrificación de varios lugares donde se encuentran estos grupos.